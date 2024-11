Feyenoord begint met vier wijzigingen tegen AZ, waaronder één verrassing

Trainer Brian Priske wijzigt zijn opstelling op meerdere plaatsen voor het duel met AZ. Onder meer Justin Bijlow, Thomas Beelen, Ramiz Zerrouki, Luka Ivanusec en Julián Carranza verschijnen zaterdagavond (21:00 uur) aan de aftrap tegen de Alkmaarders. Het duel in De Kuip live te zien op ESPN 1.

De twee fouten van Timon Wellenreuther in de wedstrijd tegen Ajax waren de spreekwoordelijke druppels voor Priske. Bijlow staat vanaf het duel met AZ weer onder de lat en lijkt zijn plek voorlopig niet meer hoeven af te staan.

Bijlow ziet dat Priske ook een wijziging doorvoert in zijn verdediging. Beelen is de vervanger van Gernot Trauner en vormt het centrum. Hugo Bueno is de linksback van dienst.

Antoni Milambo is niet fit uit het duel met Ajax gekomen. De jongeling staat voorlopig aan de kant en wordt tegen AZ vervangen door Zerrouki. De aanwezigheid van de Algerijn geeft met name Hwang In-beom de kans om meer naar voren te trekken. Aanvoerder Quinten Timber completeert de middelste linie.

Ook Ayase Ueda kwam niet ongeschonden uit de strijd met Ajax. De Japanner, die een half uur meedeed in de Klassieker, wordt vervangen door Carranza. Igor Paixão en verrassend genoeg Ivanusec zijn de vleugelaanvallers van dienst.

“We houden er niet van om wedstrijden te verliezen en zeker niet thuis tegen Ajax”, blikte Priske vrijdag terug. “Maar het is de realiteit en dan is het aan ons de taak om te evalueren en door te gaan. We moeten focussen op de volgende wedstrijd die al snel komt.”

Feyenoord maakt dit seizoen met name in uitwedstrijden indruk. “We genieten er zeker ook van om thuis te spelen, dus ik hoop dat het op sommige vlakken gewoon toeval is. We zijn zonder twijfel klaar voor alle type wedstrijden.“

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Read, Beelen, Hancko, Bueno; Zerrouki, Hwang, Timber; Ivanusec, Carranza, Paixão.

Opstelling AZ: Owusu-Oduro; Kasius, Dekker, Penetra, Møller Wolfe; Koopmeiners, Clasie, Mijnans; Lahdo, Parrott, Poku.