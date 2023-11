Feyenoord begint in verrassend aanvallende opstelling tegen Atlético Madrid

Dinsdag, 28 november 2023 om 19:43 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:57

Arne Slot heeft de opstelling van Feyenoord voor het duel met Atlético Madrid bekendgemaakt. De oefenmeester voert ten opzichte van de Eredivisie-wedstrijd tegen Excelsior (2-4 winst) twee wijzigingen door. Gernot Trauner komt zoals verwacht in het elftal voor Bart Nieuwkoop, maar Ramiz Zerrouki moet ditmaal vanaf de bank toekijken. Slot kiest voor Calvin Stengs op 10 en Yankuba Minteh en Igor Paixão op de vleugels. Het duel in De Kuip begint om 21:00 uur en is te zien op RTL7 en Ziggo Sport Voetbal .

Justin Bijlow verdedigt het doel van de Rotterdammers en ziet vier verdedigers voor zich staan: Lutsharel Geertruida, Trauner, Dávid Hancko en Quilindschy Hartman. Nieuwkoop viel tegen Excelsior uit met een hamstringblessure en is in ieder geval tegen Atlético niet beschikbaar. Zondag speelt Feyenoord overigens de cruciale Eredivisie-topper thuis tegen PSV.

Op het middenveld kiest Slot niet voor de 'Champions League-variant' met Zerrouki, zoals verwacht werd. Mats Wieffer speelt controlerend naast Quinten Timber, met Stengs als nummer 10 daarvoor. Voorin wordt spits Santiago Gimenez, die de eerste ontmoeting in Spanje nog moest missen, geflankeerd door Minteh (rechts) en Paixão (links).

Na de 1-0 nederlaag tegen Lazio staat Feyenoord voor een cruciale ontmoeting met Atlético. Slot, die zijn ploeg in Madrid met 3-2 zag verliezen, hoopt op de steun van de Feyenoord-supporters. "Tussen uit- en thuiswedstrijden zit een groot verschil vanwege de emotie van de fans. Die emotie probeer je een beetje uit te schakelen door controle over de wedstrijd te hebben. Tegelijkertijd zijn we op zoek naar een ongelooflijke energieboost van ons als team. We zullen 95 minuten lang aan moeten staan."

"Onze fans zullen ook 95 minuten aan moeten staan. Het is zingen, fluiten of toejuichen, maar niks anders. Het stadion mag niet één seconde stil zijn. Als dat gebeurt, dan vergroot dat onze kans op een overwinning. De marges zijn klein, het ligt heel dicht bij elkaar op Europees niveau. Dan kan een fanatiek stadion je helpen en de tegenstander misschien wat zenuwachtig maken." Slot kan tegen los Colchoneros naast Nieuwkoop ook nog niet beschikken over Alireza Jahanbakhsh, die eveneens kampt met een hamstringblessure.

Bij Atlético begint Memphis Depay op de bank. De Oranje-international maakte afgelopen weekend als invaller zijn eerste minuten voor de club sinds 24 september. De Oranje-international kampte lang met een spierblessure, maar is daar nu weer volledig van hersteld. "Maar natuurlijk kan hij spelen", was het korte, duidelijke antwoord van trainer Diego Simeone op de vraag of de Moordrechter kan starten. Een overwinning in De Kuip is voor Atlético hoe dan ook genoeg om de knock-outfase van de Champions League te halen.

Voor Simeone wordt het hoe dan ook een speciaal duel. De Argentijnse oefenmeester staat in De Kuip voor de honderdste keer langs de lijn bij een Champions League-wedstrijd van Atlético. "Ik ben trots dat ik honderd wedstrijden in de Champions League heb meegemaakt met Atlético", liet hij weten. "We spelen tegen een tegenstander die dynamisch is en bewegelijk speelt met spelers die door het centrum aanvallen. Ze kunnen de druk goed opvoeren op de andere helft." De geblesseerden Thomas Lemar en Vitolo ontbreken; Rodrigo De Paul keert terug van een schorsing.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Timber, Stengs, Wieffer; Minteh, Gimenez, Paixão.

Opstelling Atlético Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Witsel, Hermoso, Riquelme; Llorente, Koke, De Paul; Griezmann, Morata.