Feyenoord akkoord met Charlotte FC over miljoenendeal Calvin Stengs, die zelf nog moet beslissen

Calvin Stengs staat op het punt om Feyenoord te verlaten. De Telegraaf meldt zaterdag namelijk dat de Rotterdammers met het Amerikaanse Charlotte FC overeenstemming hebben bereikt over een transfer voor de middenvelder annex vleugelaanvaller. De club uit de Major League Soccer is bereid om meer dan acht miljoen euro te betalen voor Stengs, die in de Verenigde Staten voor vier seizoenen kan tekenen.

De Telegraaf benadrukt dat Stengs de komende dagen wil nadenken of hij op 25-jarige leeftijd al een dergelijk avontuur wil aangaan. De Feyenoorder hoeft alleen maar 'ja' te zeggen, want de persoonlijke voorwaarden uit het riante aanbod van Charlotte FC lijken geen probleem te zijn.

Stengs, die tot medio 2027 vastligt bij Feyenoord, gebruikt de komende periode om zich in de Amerikaanse club en de stad te verdiepen. De stad uit de Amerikaanse staat North Carolina is volgens onderzoek de op vier na beste stad om te leven, met mensen uit heel Amerika die daarheen verhuizen.

Charlotte FC werd in 2019 opgericht en trad in 2022 toe tot de Major League Soccer. Het Bank of America Stadium biedt normaal gesproken plaats aan 38.000 bezoekers. Stengs wordt sowieso de best betaalde speler in de selectie van de Amerikaanse club.

Stengs weet wat het is om in het buitenland te spelen. Hij ruilde AZ in 2021 namelijk voor 15 miljoen euro in voor OGC Nice. Na een verhuurperiode bij Royal Antwerp, dat met Stengs in de gelederen voor het eerst in 66 jaar kampioen werd, streek de aanvaller in 2023 neer bij Feyenoord. De Rotterdammers legden zes miljoen euro voor hem neer een jaar geleden.

De door Charlotte FC begeerde Stengs droeg tot dusver 44 keer het shirt van Feyenoord. Daarin scoorde hij acht keer en was de vleugelaanvaller achttien keer aangever.

Stengs ontbrak zaterdag bij Feyenoord vanwge ziekte. De ploeg van trainer Brian Priske liet prompt twee punten liggen tegen promovendus Willem II (1-1).

