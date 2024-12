Rio Ferdinand heeft kritiek op André Onana, zonder de doelman van Manchester United specifiek bij naam te noemen. De voormalig Ajacied zag er op Tweede Kerstdag niet goed uit bij een hoekschop van Wolverhampton Wandererers, die in één keer over hem in het doel vloog. Onana werd gehinderd bij de inswinger van Matheus Cunha, maar desondanks werd de goal niet afgekeurd door arbiter Tony Harrington.

''Geen commentaar'', zo schreef Ferdinand kort na de 1-0 van Wolverhampton tegen Manchester United op X. De oud-verdediger vind zijn voormalig werkgever bijzonder kwetsbaar bij standaardsituaties en zag the Red Devils dus ook op Molineux de mist ingaan op dat vlak.

Manchester United incasseerde afgelopen zondag tegen Bournemouth een doelpunt uit een indraaiende vrije trap. Het was uiteindelijk Dean Huijsen die Joshua Zirkzee in de lucht klopte en zijn ploeg al koppend op voorsprong bracht op Old Trafford. Bournemouth zegevierde uiteindelijk met 0-3.

In de kwartfinale van de EFL Cup vloog een indraaiende hoekschop van Heung min-Son in één keer over Onana het doel in. Mede hierdoor verloor Manchester United in een spectaculaire ontmoeting met 4-3 van Tottenham Hotspur en ligt het uit het tweede bekertoernooi van Engeland.

Manager Rúben Amorim komt na afloop van de nederlaag in Wolverhampton terug op het moment omtrent Onana. ''We maken het onszelf weer een beetje moeilijker door een standaardsituatie. Ik denk dat Onana niet bij de bal kan omdat hij een mannetje vóór zich heeft, en eentje achter hem. Hij kan dus pas op het laatste moment springen. Een klein duwtje in de rug kan je zicht op de bal al veranderen'', zo klonk het op de persconferentie.

''Het is Onana al een keer eerder overkomen. Daar moeten we dus aan werken'', brengt Amorim de goal van Son van vorige week in herinnering. Wolverhampton scoorde ver in blessuretijd nog een keer, waardoor Manchester United met een 2-0 nederlaag van het veld afstapte op Molineux.

Mario Melchiot vindt dat Onana dergelijke situaties beter moet aanpakken. ''Het is in Engeland soms niet genoeg als je iemand een duwtje geeft. Soms moet je iemand een tik geven, dan weten ze gelijk dat ze dit niet nog een keer moeten doen. Toen ik daar in mijn tijd stond, lieten de keepers wel weten dat het hun gebied was'', aldus de voormalig verdediger van Chelsea, Birmingham City en Wigan Athletic bij Viaplay.