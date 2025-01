Fenerbahçe start 2025 net als Galatasaray met winst en houdt Turkse titelstrijd in leven

Fenerbahçe geeft niet op in de strijd om de Turkse landstitel. De nummer twee in de Süper Lig won zondag op eigen veld met 2-1 van nummer achttien Hatayspor in de eerste wedstrijd van 2025. De achterstand op koploper Galatasaray, dat zaterdag met 2-1 won van Göztepe, bedraagt wederom acht punten, na zeventien speelronden.

Het was de eerste wedstrijd van Fenerbahçe na de winterstop. In de laatste wedstrijd van 2024 werd teleurstellend met 1-1 gelijkgespeeld tegen Eyüpspor. Tegen Hatayspor waren er bij de thuisclub basisplaatsen voor Sofyan Amrabat, Filip Kostic en Dusan Tadic, die voor de aanvoer moest zorgen richting de aanvallers Edin Dzeko en Youssef En-Nesyri.

Het was En-Nesyri die na ruim een kwartier spelen de score opende voor Fenerbahçe. De Franse vleugelaanvaller Bilal Boutobba trok de stand in Istanbul na ruim een halfuur spelen gelijk. Fenerbahçe rechtte de rug en ging met een 2-1 voorsprong de rust in: En-Nesyri scoorde opnieuw, ditmaal in de vijfde minuut van blessuretijd.

Fenerbahçe was ook na de hervatting de dominante ploeg, maar wist dat niet uit te drukken in doelpunten. Daarom bleef het tot het laatste fluitsignaal spannend voor de fans van de nummer twee. Dzeko baalde flink toen hij ver in blessuretijd faalde vanaf elf meter. De misser van de 38-jarige aanvaller werd Fenerbahçe echter niet fataal.

Tadic, die een kwartier voor het einde werd gewisseld, en consorten blijven dus enigszins in het spoor van Galatasaray. Donderdag volgt de ontmoeting met Kasimpasa in de Turkse beker. De competitie wordt hervat op 13 januari met een uitwedstrijd tegen Konyaspor.