Fenerbahçe gaat na vreselijke blunder Akaydin onderuit door dubbelslag Iñaki Williams

Fenerbahçe heeft tegen Athletic Club zijn tweede Europa League-nederlaag van het seizoen geleden. De ploeg van José Mourinho keek na een blunder van Samet Akaydin al vroeg tegen een achterstand aan. Iñaki Williams maakte op slag van rust ook zijn tweede treffer van de wedstrijd: 0-2. Fenerbahçe staat nog stevig in de middenmoot, maar zal donderdag vermoedelijk wel een paar plekken zakken. Athletic is de koploper en kan directe kwalificatie voor de achtste finales bijna niet meer mislopen.

Aan de kant van Fenerbahçe vormde Sofyan Amrabat het controlerende blok met Ismail Yüksek. Voor hen moesten Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin en Youssef En-Nesyri voor de treffers zorgen. Jayden Oosterwolde ligt nog altijd in de lappenmand. Bij Athletic Club stonden de gebroeders Iñaki en Nico Williams op de flanken. Oihan Sancet was de nummer 10 achter spits Gorka Guruzeta.

Een werkelijk dramatische terugspeelbal van centrumverdediger Akaydin bezorgde Fenerbahçe een horrorstart. De verdediger wilde teamgenoot en doelman Dominik Livakovic aanspelen, maar deed dat veel te zacht. Guruzeta ging er met de bal vandoor en kon ervoor kiezen om voor eigen succes te gaan of af te leggen. De middenvelder koos voor het laatste en zag Iñaki Williams simpel binnenlopen: 0-1.

Fenerbahçe probeerde de schade te herstellen, maar wist lange tijd niet veel meer dan een afzwaaier van Yüksek te produceren. Aan de overkant van het veld kwamen de bezoekers tot tweemaal toe dicht bij de 0-2, maar Livakovic wist te redden op pogingen van zowel Guruzeta als Nico Williams. Diezelfde Williams moest zich nog voor rust laten vervangen wegens een blessure. Álex Berenguer was zijn vervanger.

Op slag van rust kwamen de Basken op een 0-2 voorsprong. Na een lange aanval bezorgde Sancet de bal bij Iñaki Williams, die Mert Müldür voor zich zag als directe tegenstander. De Ghanees ontdeed zich kinderlijk eenvoudig van de Turkse verdediger en schoot snoeihard en via de onderkant van de lat uit een vrijwel onmogelijke hoek prachtig raak: 0-2.

Fenerbahçe wist ook na rust weinig voor elkaar te krijgen in aanvallend opzicht, ondanks de entree van Edin Dzeko, Cengiz Ünder en Irfan Can Kahveci. Athletic speelde met beduidend minder druk en kwam regelmatig gevaarlijk uit, zoals toen Sancet na ruim een uur nipt over schoot. Twintig minuten voor tijd werd het een vrijwel onmogelijke opdracht voor Fenerbahçe, toen Mert Müldür een gemene overtreding maakte op de kuit van Iñaki Williams en zijn tweede gele kaart incasseerde.

Met elf tegen tien kwam Athletic niet meer serieus in de problemen. Vaak kwamen de bezoekers niet meer voor het doel van Livakovic, maar dat hoefde gezien de riante tussenstand ook niet meer. Athletic boekt zodoende zijn vijfde overwinning in zes Europa League-wedstrijden en kan zich gaan opmaken voor de achtste finales. Athletic speelt nog tegen Besiktas en Viktoria Plzen, terwijl Fenerbahçe Olympique Lyon en FC Midtjylland treft in zijn laatste twee duels.