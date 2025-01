Fenerbahçe en Olympique Lyon scoren niet en delen de punten

Fenerbahçe en Olympique Lyon hebben donderdagavond de punten gedeeld in de Europa League. De ploeg van José Mourinho speelde in eigen huis met 0-0 gelijk.

Bijzonderheden:

Fenerbahçe had het betere van het spel in de openingsfase van de wedstrijd, maar tot echt grote uitgespeelde kansen kwamen de Turken niet. Onder anderen Georges Mikautadze en Corentin Tolisso kwamen in het eerste bedrijf dicht bij de openingstreffer namens Lyon, maar Irfan Egribayat wist zijn doel schoon te houden.

De Fransen leken in de extra tijd van de eerste helft met tien man verder te moeten na een rode kaart van Moussa Niakhaté, maar die beslissing werd teruggedraaid door de VAR. Na het zien van de beelden besloot scheidsrechter Simone Sozza geen rood, maar geel te geven.

Een kwartier na de start van het tweede bedrijf dacht Fenerbahçe op voorsprong te komen, maar de treffer van Youssef En-Nesyri werd afgekeurd wegens hands. Egribayat voorkwam in de absolute slotfase nog een doelpunt van Saïd Benrahma. Fenerbahçe klimt door het punt naar de negentiende plaats, terwijl Lyon de derde plaats bezet.