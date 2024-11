Felle Remko Pasveer komt op voor teamgenoot bij Ajax: ‘Ik vind dat schandalig, echt schandalig’

Remko Pasveer begrijpt niets van de kritiek die Jordan Henderson krijgt sinds hij Ajacied is, zo zegt de veertigjarige doelman van Ajax in gesprek met het Algemeen Dagblad. Volgens Pasveer onderschat de buitenwereld hoe belangrijk de 34-jarige Henderson is in Amsterdam.

In de ochtendkrant van zaterdag kijkt Pasveer terug op zijn carrière tot dusver. Daarbij is leiderschap een thema. Volgens de goalie ontwikkelde hij zich gedurende zijn carrière tot een leider.

“Bij Ajax voel ik me ook verantwoordelijk voor het wel en wee van de club. Maar als je niet speelt, heb je automatisch minder zeggenschap. Dan pak je het podium minder snel”, aldus Pasveer, die afgelopen zomer Diant Ramaj uit de basis keepte.

Pasveer ziet dat er steeds meer leiders opstaan in de selectie van Ajax. “Dat stemt mij heel positief. De staf heeft een plan en is duidelijk. Jordan Henderson wordt daar ook heel erg in onderschat.”

Pasveer wil duidelijk zijn ei kwijt over Henderson. “Als je kijkt hoe de buitenwereld over een speler praat die zo veel heeft bereikt... Ik vind dat schandalig, echt schandalig. Jordan is een legende die bij Liverpool jonkies liet excelleren en nu Ajax en het Nederlands voetbal beter maakt.”

“Kijk hoe hij hier wordt afgeserveerd”, gaat Pasveer verder. “Denk je dat dit hem stimuleert reclame te maken voor de Eredivisie, als hij ernaar gevraagd wordt? Haal hem weg en er valt veel meer weg. Dat hebben we met Dusan Tadic ook gemerkt.”

Pasveer wordt volgende week 41, maar heeft nog geen knoop doorgehakt over zijn toekomst. “Verder dan dit seizoen wil ik niet kijken. Mijn contract loopt weer af. Als ik ga nadenken over stoppen, neem ik al een beetje afscheid. Dat wil ik niet. Ik ben heel fit en vind het nog hartstikke leuk.”