Felipe Melo is woedend na verloren finale en valt tweetal van Man City aan

De vlam sloeg in de pan direct na afloop van de WK-finale voor clubteams in het King Abdullah Sports City tussen Manchester City en Fluminense. Op beelden kort na het laatste fluitsignaal is te zien hoe Felipe Melo het aan de stok krijgt met enkele spelers van de kersverse wereldkampioen.

Het is niet bekend waarom de inmiddels 40-jarige Melo ruzie kreeg met Kyle Walker en Jack Grealish. Wel wordt zichtbaar dat de Braziliaan van Fluminense met name woest is op Walker. Spelers van beide clubs waren er snel bij om de vechtpartij op het veld tot een einde te brengen.

Manager Josep Guardiola moest er zelfs aan te pas komen om Walker tot bedaren te brengen. Na de korstondige vechtpartij gingen de spelers van Manchester City naar het podium om de wereldbeker, de vijfde prijs van dit kalenderjaar, in ontvangst te nemen.

FELIPE MELO SAINDO NA PORRADA pic.twitter.com/aUFpfW4oQm — out of context brasileirão (@oocbrsao) December 22, 2023

Eenzijdige finale

In de finale in het King Abdullah Sports City in Jeddah, Saudi-Arabië werd Fluminense met 4-0 verslagen door Manchester City. Een topjaar dus voor the Citizens, nadat eerder al beslag werd gelegd op de landstitel, FA Cup, Champions League en Europese Supercup.

Nathan Aké was betrokken bij de openingsgoal van de Engelsen, die al na 40 seconden viel. De verdediger schoot van buiten de zestien op de paal. In de rebound echter kopte de alerte Julian Álvarez van dichtbij en voor een leeg doel raak: 1-0.

Nino passeerde kort voor rust ongelukkig zijn eigen doelman, waardoor Manchester City met een comfortabele 2-0 voorsprong ging rusten. De ploeg van Guardiola ging in de tweede helft niet achterover leunen en wist nog twee keer het net te vinden.

?? Eita!



O bicho pegou no fim do jogo entre Manchester City e Fluminense



?? Reuters pic.twitter.com/7QwdGPZ4WV — ge (@geglobo) December 22, 2023

Phil Foden zorgde in de slotfase voor de derde Engelse treffer en Álvarez tekende in de slotminuten voor zijn tweede goal van de avond. De eerste wereldtitel in de geschiedenis van Manchester City is dus een feit.

