Felbegeerde De Zerbi vertelt of hij überhaupt openstaat voor een nieuwe club

Roberto De Zerbi werd de afgelopen maanden veelvuldig genoemd als mogelijke nieuwe trainer van verschillende Europese topclubs. Zo zouden onder meer Manchester United en Bayern München aan de Italiaan denken. De Zerbi spreekt zich tegenover Sky Sports uit over of hij überhaupt openstaat voor een nieuwe club.

Bij Brighton & Hove Albion heeft de trainer inmiddels de nodige naamsbekendheid vergaart. Onder meer Pep Guardiola roemt de speelstijl van De Zerbi en liet al weten diep onder de indruk te zijn.

Zijn prestaties bij the Seagulls zorgen ervoor dat de 44-jarige oefenmeester op de radar staat van verscheidene topclubs. Vooral dit seizoen wordt De Zerbi nadrukkelijk aan een stap hogerop gelinkt.

In een interview met Sky Sports spreekt hij echter de wens uit om langer bij Brighton te blijven. "Ik zou graag bij Brighton doorgaan", zegt De Zerbi. "Omdat ik van mij spelers houd."

"Ik houd van de stad. Ik heb al tegen de fans gezegd: zolang ik hier gelukkig ben, is er geen enkele club die me kan verleiden", is de Italiaan stellig. Het heeft er dus alle schijn van dat De Zerbi in ieder geval volgend seizoen nog voor de groep staat bij Brighton.

Die club ging in september van 2022 met hem in zee en heeft sindsdien nog geen moment spijt gehad. In de jaargang 2022/23 eindigde Brighton onder leiding van De Zerbi op een uitermate verdienstelijke zesde plek, waardoor de formatie dit seizoen in de Europa League actief was.

Daarin werd het in de achtste finale uitgeschakeld door AS Roma (4-1 over twee duels). In de Premier League kent Brighton dit seizoen een grijzer jaar. De huidige twaalfde plek geeft weinig kleur aan het seizoen van the Seagulls.

