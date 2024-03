FC Barcelona kan komst van ‘topkandidaat’ als trainer vergeten: ‘Onmogelijk’

Een mogelijke stap van Roberto De Zerbi naar FC Barcelona is ‘onmogelijk’. Dat meldt Matteo Moretto van Relevo. De 44-jarige manager van Brighton & Hove Albion wordt nadrukkelijk in de gaten gehouden door meerdere topclubs, maar een stap naar Barça lijkt dus in ieder geval uitgesloten.

De Catalaanse topclub moet op zoek naar een nieuwe trainer omdat Xavi het aan het einde van dit seizoen voor gezien houdt. Volgens AS is De Zerbi de belangrijkste kandidaat om de vertrekkende oud-middenvelder op te volgen bij Barcelona.

Toch lijken de Spanjaarden achter het net te gaan vissen, zo schrijft Moretto. “Over de mogelijkheid dat De Zerbi de nieuwe trainer van Barcelona wordt: onmogelijk.” De journalist schrijft dat de Italiaanse manager een afkoopclausule van ‘iets minder’ dan vijftien miljoen euro in zijn contract heeft staan bij the Seagulls. Daarnaast hoopt Brighton zijn verbintenis open te breken en te verlengen, zo klinkt het.

Verschillende Premier League-clubs houden hem daarnaast in de gaten en De Zerbi heeft onlangs ook een gesprek gevoerd met Bayern München, dat eveneens op zoek moet naar een andere trainer. Thomas Tuchel vertrekt net als Xavi ook aan het einde van het seizoen.

De Italiaan was gevleid door de interesse van de Duitsers, maar wil zijn opties vooralsnog openhouden, zo klonk het maandag. De kans dat Bayern de interesse in De Zerbi doorzet lijkt daarnaast sinds donderdagavond wat groter te zijn worden.

Toen werd namelijk bekend dat Xabi Alonso zo goed als zeker aanblijft bij Bayer Leverkusen. De Spanjaard stond in de nadrukkelijke belangstelling van Bayern, maar blijft dus op zijn post bij de lijstaanvoerder van de Bundesliga.

De Zerbi wordt onder meer geroemd om zijn oog voor talentontwikkeling. Zo drong hij afgelopen zomer bij de clubleiding van Brighton aan op de komst van Ansu Fati, die bij Barcelona niet verzekerd was van een basisplaats. De Italiaan ligt nog tot medio 2026 vast aan de zuidkust van Engeland.

