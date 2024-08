FC Volendam verslaat TOP Oss en pakt eindelijk eerste driepunter van het seizoen

FC Volendam is er in de vierde speelronde van de Keuken Kampioen Divisie in geslaagd zijn eerste punten van het seizoen binnen te slepen. De Palingboeren waren in eigen huis met liefst 4-0 te sterk voor TOP Oss, dat voor zijn bezoek aan Volendam ongeslagen was met zeven punten uit drie duels.

Bijzonderheden:

Volendam kreeg in de negende minuut een strafschop mee. Bilal Ould-Chikh had een dieptepass in huis op Henk Veerman, die werd gehaakt door TOP-goalie Mike Havekotte. Robert Mühren ontfermde zich over de strafschop en stuurde Havekotte de verkeerde hoek in: 1-0.

Veerman speelde ook een belangrijke rol bij de 2-0, die na iets meer dan een half uur spelen viel. De boomlange spits legde uitstekend klaar voor de inkomende Alex Plat, die met een zuiver schot de korte hoek vond: 2-0. Het was voor Plat zijn eerste treffer van het seizoen.

TOP, dat niet eens de mindere partij was, moest niet veel later ook de 3-0 slikken. Yannick Leliendal legde breed op Aurelio Oehlers, die het vanaf een meter twintig besloot te proberen. Het schot van de middenvelder vloog bijzonder fraai de verre hoek in: 3-0.

Na rust viel er nog één treffer in het Kras Stadion. Een heerlijke steekpass van Plat kwam terecht bij Oehlers, die vrij baan had en met binnenkant voet beheerst afrondde: 4-0.