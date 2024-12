FC Volendam periodekampioen na remise bij Excelsior; Bounida scoort minuut na invalbeurt wéér voor Jong Ajax

FC Volendam is de tweede periodekampioen van de Keuken Kampioen Divisie. De huidig nummer twee speelde doelpuntloos gelijk bij koploper Excelsior en daar had het genoeg aan voor de periodetitel. Ondertussen noteerde SC Cambuur een knappe driepunter bij De Graafschap en was Rayane Bounida wéér (en razendsnel) trefzeker voor Jong Ajax.

Excelsior - FC Volendam 0-0

FC Volendam had aan een gelijkspel tegen Excelsior genoeg om de tweede periodetitel te veroveren en deed exact dat. De nummer één en twee van de Keuken Kampioen Divisie hielden elkaar in evenwicht.

In de eerste helft noteerde Bilal Ould-Chikh namens FC Volendam de grootste kans, terwijl de Kralingers in de slotfase aandrongen maar niet tot scoren kwamen. Het scorebord was na negentig minuten en nul doelpunten dan ook in balans.

ADO Den Haag - MVV Maastricht 2-0

Joel Idaho zou vrijdagavond de grote man aan ADO-kant blijken. Hoogstpersoonlijk leidde hij de Haagse ploeg naar een driepunter tegen MVV Maastricht. De vleugelaanvaller liet zich voor het eerst zien na 33 minuten, toen hij naar binnen sneed en heerlijk in de verre hoek krulde: 1-0.

Zijn tweede treffer volgde kort na rust. Ditmaal verschalkte hij doelman Romain Matthys met een kopbal: 2-0. Lee Bonis en Dano Lourens kregen goede kansen op een derde, maar de paal en Matthys bleken daartoe een prima sta-in-de-weg.

De Graafschap - SC Cambuur 0-2

Het duel tussen nummer 4 De Graafschap en nummer 5 SC Cambuur barstte na een fraaie sfeeractie van de thuisploeg los. De bezoekers sloegen na 25 minuten spelen toe. Benjamin Pauwels trof de paal, waarna de bal via Ilias Alhaft en een speler van De Graafschap over de lijn rolde: 0-1. In de slotfase maakte Mark Diemers er 0-2 van. Zijn schot werd aangeraakt en rolde het goal in.

FC Den Bosch - Jong PSV 1-1

In de eerste helft tussen FC Den Bosch en Jong PSV vielen de doelpunten. Kevin Monzialo opende de wedstrijd, maar via Emir Bars kwamen de beloften al snel weer op gelijke hoogte. De jongeling deed dat met een schitterende trap in de verre hoek.

FC Eindhoven - VVV-Venlo 1-3

VVV-Venlo won vrijdagavond in Eindhoven met 1-3 van de plaatselijke FC. Na een kwartier stonden de bezoekers na een eigen doelpunt van Tibo Persyn al op voorsprong en ondanks een geweldig Eindhovens doelpunt van Evan Rottier, pakten de Venlonaren na een rode kaart van Collin Seedorf de volle buit. Simon Janssen en Thijme Verheijen profiteerden van de overtalsituatie.

Jong AZ - FC Emmen 1-1

Jong AZ kwam verrassend op voorsprong tegen FC Emmen. Linksbuiten Jayen Gerold had een goede actie in huis en zag zijn schot van richting veranderd voor de voeten van Julian Miles Oerip belandden. De jongeling sprong goed om met dit cadeautje en zette de Alkmaarders op 1-0. Een corner van Emmen na rust resulteerde in een foutenfestijn achterin bij Jong AZ en een doelpunt van Dennis Vos: 1-1.

Roda JC Kerkrade - FC Dordrecht 0-1

FC Dordrecht is bezig aan een goed seizoen en schoot ook tegen Roda JC goed uit de startblokken. Feyenoord-huurling Jayden Slory verzorgde een goede voorzet bij de tweede paal, waarna medehuurling Devin Haen kinderlijk eenvoudig kon scoren door een fout van Roda-keeper Nick Marsman: 0-1.

Telstar - Helmond Sport 3-0

De wedstrijd tussen Telstar en Helmond Sport kende vooraf wat oponthoud en dat had een bijzondere reden. “Het frame van het doel aan de rechter kant bleek los te zitten. Deze is inmiddels gerepareerd, door welk ander wondermiddel dan, ducttape!”, schreef Telstar op X.

Smaakmaker Zakaria Eddahchouri tikte een lage voorzet simpel binnen: 1-0. Even later ging commentator Leo Driessen volledig uit zijn plaat, vanwege een niet gegeven rode kaart. Diezelfde Eddahchouri werd buiten de zestien omver gebeukt door Helmond-keeper Kevin Aben, maar scheidsrechter Laurens Gerrits besloot slechts geel te geven. Vlak voor rust zorgde Eddahchouri ook nog voor de 2-0.

Na rust maakte de uitblinker aan de zijde van Telstar zijn hattrick compleet: 3-0. Daarmee staat hij op veertien doelpunten en is hij topscorer van de Keuken Kampioen Divisie.

TOP Oss - Jong Ajax 2-1

Top Oss kreeg vlak voor rust een strafschop. Abel Stensrud ging achter de bal staan, maar zag penaltykiller Tommy Setford de penalty pakken. Na rust zag keeper Setford er minder goed uit bij een schot van Julian Kuijpers: 1-0.

De man die de laatste weken de headlines haalt bij de Amsterdammers, Rayane Bounida, liet weer eens zien dat hij geweldig kan voetballen. De talentvolle Belg tekende als invaller na amper een minuut spelen voor de 1-1 met een heerlijk gekrult schot.

Setford kon een kwartier voor tijd opnieuw zijn specialisme tevoorschijn halen. De jonge keeper plukte een voorzet uit de lucht en besloot vervolgens Karim Loukili een duw te geven. De gegeven strafschop ging er deze keer wel in: 2-1.

Vitesse - Jong FC Utrecht 2-1

Milano Jonathans is bezig aan zijn laatste weken bij Vitesse. De groeibriljant gaat de overstap, zo goed als zeker, maken naar Utrecht. Tegen het beloftenelftal van zijn toekomstige club liet Jonathans maar weer eens zien waarom hij op verschillende lijstjes stond.

Na een misverstand achterin bij Jong Utrecht kopte de aanvaller de 1-0 binnen. Even later viel de tweede van de avond. Doelman Tom Bramel gaf een assist op Irakli Yegoian: 2-0. In de blessuretijd zorgde Georgios Charalampoglou voor de 2-1.