FC Volendam heeft interim-trainer op het oog; Kwakman gepolst voor speciale rol

Maandag, 4 december 2023 om 20:42 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:01

Michael Dingsdag moet de interim-coach worden bij FC Volendam, zo weet De Telegraaf maandagavond te melden. De trainer moet donderdag aan het roer staan wanneer de club het opneemt tegen Feyenoord. Het is nog niet duidelijk of Dingsdag inderdaad de tijdelijke opvolger van Matthias Kohler wil worden. Kees Kwakman, momenteel werkzaam als analyticus bij ESPN is gepolst voor een technische klankbordgroep.

De NOS maakte afgelopen vrijdag bekend dat het technisch hart van FC Volendam is opgestapt. ‘Team Jonk’, bestaande uit Wim Jonk (technisch manager), Jasper van Leeuwen (technisch directeur) en Ruben Jongkind (hoofd jeugdopleiding), hebben allemaal de deur achter zich dicht getrokken in Volendam. Ook coach Kohler heeft de club verlaten.

Het bestuur van de club onder leiding van voorzitter Jan Smit werd donderdagavond ontslagen door de raad van commissarissen. ‘Team Jonk’ was nauw verwant aan dat bestuur en heeft besloten op te stappen.

Dingsdag is momenteel trainer van Jong FC Volendam en moet (tijdelijk) doorgeschoven worden naar de A-selectie. Afgelopen zomer nam hij bij de beloftenploeg het stokje over van Kizito Musampa.

In zijn actieve loopbaan als speler kwam Dingsdag als verdediger uit voor Vitesse, sc Heerenveen, FC Sion, Grasshopper (Zwitserland) en NAC Breda.

Voor de winterstop speelt Volendam nog twee Eredivisie-wedstrijden. Komende donderdag staat een uitduel met Feyenoord op het programma; op zaterdag 12 december wordt sc Heerenveen getroffen. Na de winterstop gaat het seizoen verder met thuiswedstrijd tegen Almere City FC.

De Telegraaf weet dat eveneens Volendam de inactieve technische klankbordgroep nieuw leven wil inblazen. "De oud-spelers Arnold Mühren, Jack Tuyp en Frans Hoek en voormalig FC Volendammer en ESPN-analist Kees Kwakman moeten daar deel van gaan uitmaken", zo schrijft de krant.