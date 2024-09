FC Volendam gaat pijnlijk onderuit; ADO Den Haag stelt andermaal teleur

FC Volendam is in de Keuken Kampioen Divisie een verrassend onderuit gegaan tegen VVV-Venlo. De Limburgers scoorden liefst viermaal in het vissersdorp: 2-4. Excelsior wist een 0-2 achterstand tegen Jong AZ om te buigen in een 4-2 zege en is de voorlopige nieuwe leider in de Keuken Kampioen Divisie. TOP Oss wist ondanks een ruime voorsprong niet te winnen van MVV Maastricht (2-2).

ADO Den Haag - Jong FC Utrecht 1-1

Voor ADO, dat dit seizoen pas eenmaal won, was het treffen met Jong FC Utrecht een must win wedstijd. Joël Ideho kreeg de kans om zijn ploeg op het goede spoor te zetten, maar faalde jammerlijk. Lang hoefden de fans in het stadion niet te treuren. Lee Bonis werd bereikt in de zestien en gleed zijn verlossende eerste treffer voor ADO binnen: 1-0.

Tegen de verhoudingen in kwamen de Domstedelingen na een half uur spelen op gelijke hoogte. Rafik El Arguioui snoepte de bal af van Ideho, snelde richting doel en rondde af in het dak van het doel: 1-1. ADO zocht naar het doelpunt, alleen kwam het voor rust niet verder dan enkele dreigende situaties. Toch was het Jong Utrecht dat teleurgesteld de kleedkamers opzocht.

Na rust wist ADO amper gevaarlijk te worden. De grootste mogelijkheid in het tweede bedrijf volgde twintig minuten voor tijd. Bonis kreeg de kans om de ketchupflestheorie verder leven in te blazen, maar schoot te slap in. ADO slaagde er niet meer in de zege te forceren. Zo boekt het andermaal een teleurstellend resultaat en staat het slechts vijftiende.

FC Volendam - VVV-Venlo 2-4

Bilal Ould-Chikh etaleerde zijn prima vorm in de openingsfase met een dito schot, dat ternauwernood naast vloog. De Palingboeren grepen de Limburgers bij de keel en kwamen andermaal dicht bij de gelijkmaker, toen Henk Veerman op aangeven van Robert Mühren in de korte hoek tegen de paal schoot. Volendam bleef gevaarlijk, maar ook weinig secuur. Zo schoot Veerman hard in het zijnet.

VVV voelde zich halverwege de eerste helft zich bestolen, toen arbiter Joey Kooij een treffer afgekeurd werd na vermeend hands van Elias Sierra. In de herhaling leek daar geen sprake van te zijn. Enkele minuten later schoot Konstantinos Doumtsios van dichtbij net langs de verkeerde kant van de paal. De 0-1 kwam er alsnog via Martijn Berden, die een steekpass van Tim Braam op waarde schatte en koeltjes afrondde.

Het werd nog mooier voor VVV, dat steeds beter begon te spelen. Volendam-goalie Barry Lauwers tastte volledig mis bij een hoekschop, waardoor aanvoerder Rick Ketting vogelvrij kon binnenkoppen: 0-2. Een klein kwartier na rust gooide VVV het duel in het slot. Een voorzet vanaf de linkerkant belandde via Lauwers bij Berden, die simpel binnenkopte: 0-3.

Volendam probeerde het wel na rust, maar het ontbeerde de ploeg van trainer Rick Kruys lange tijd aan de benodigde scherpte. Die scherpte toonde Veerman een kwartier voor tijd wel, toen hij met een fraaie lob voor de 1-3 zorgde. Vlak voor tijd werd het zelfs 2-3, via een intikker van Daniël Beukers. Verman kreeg diep in blessuretijd meerdere grote kansen, maar alleen Paul Pöpperl wist nog te scoren. Hij rondde een vlijmscherpe counter af: 2-4.

FC Eindhoven - Roda JC Kerkrade 0-0

Sven Blummel recht op doelman af, maar stuitte op doelman Justin Treichel. Er vielen weinig hoogtepunten te noteren in de eerste helft, waar de kansen schaars waren. Lucas Beerten was verantwoordelijk voor een van die hoogtepunten, al leverde dat net geen doelpunt op. Het schot van de Roda-middenvelder vloog nipt over. Opnieuw Blummel kwam dicht bij een treffer voor Eindhoven, maar opnieuw onderscheidde Treichel zich. Ditmaal met een redding in de korte hoek.

Roda kwam beter in de wedstrijd, wat uit een vrije trap bijna leidde tot de voorsprong via de Limburgers. Thibo Baeten kopte uit een vrije trap net over via de vingertoppen van Jorn Brondeel. Uit de daaropvolgende hoekschop volgde eenzelfde soort situatie: Baeten kopte, Brondeel redde. Het eerste echt gevaarlijke moment van Eindhoven na de onderbreking kwam op naam van Daan Huisman, die net te hoog mikte. Een doelpunt zat er voor geen van beide ploegen in.

Excelsior - Jong AZ 4-2

Jong AZ pakte een verrassende vroege voorsprong in Kralingen. Gelegenheidsrechtsbuiten Kees Smit werd perfect in de loop bediend en schoot via onderkant lat fraai raak: 0-1. Nog verrassender was dat het binnen een mum van tijd ook 0-2 werd, en dat had de thuisploeg volledig aan zichzelf te danken. Casper Widell leverde zomaar in bij Smit, die op zijn beurt meegaf aan de volledig ongedekte Ro-Zangelo Daal: 0-2.

In de vermakelijke wedstrijd kwam Excelsior snel terug in de wedstrijd. AZ-goalie Daniel Deen torpedeerde Arthur Zagré en moest dat bekopen met een strafschop. Het goede nieuws was dat de doelman slechts geel kreeg, het slechte nieuws was dat Richie Omorowa vanaf elf meter raakschoot: 1-2. Excelsior nam het initiatief in handen en kwam bijna op gelijkte hoogte via Lennard Hartjes, wiens inzet de paal trof. Aan de andere kant keerde Calvin Raatsie een kanonskogel van Smit.

Ook na de onderbreking was het duel bijzonder vermakelijk. Een kanonskogel van Omorowa belandde net voor, op of achter de doellijn. De arbitrage wist het niet zeker en besloot geen treffer toe te kennen. Toch slaagde Excelsior erin op gelijke hoogte te komen. Na een mislukte poging van Django Warmerdam kwam de bal terecht voor Noah Naujoks, die de bal knap in de verre hoek plaatste: 2-2.

Derensili Sanches Fernandes voltooide de comeback. De invaller kreeg de bal in de voeten gespeeld door AZ-goalie Deen en maakte het cadeautje dankbaar open: 3-2. In blessuretijd werd het ook nog 4-2, dankzij een benutte penalty van Sanches Fernandes.

MVV Maastricht - TOP Oss 2-2

Centrumverdediger Xander Lambrix kreeg de eerste grote kans van de wedstrijd. Oog in oog met MVV-goalie Romain Mathys faalde hij echter jammerlijk. De volgende kans was wel raak. Mathys redde eerst nog fraai op een kopbal, maar had vervolgens geen antwoord op de rebound van Giovanni Troupée: 0-1.

Ook na rust kon MVV in eerste instantie amper een vuist maken, al trokken de Sterrendragers wel steeds meer naar voren. Invaller Robyn Esajas liet zich zien door zijn directe man uit te spelen, naar binnen te trekken en uit te halen. Helaas voor hem stond TOP-goalie Mike Havekotte paraat. In de slotfase stelde TOP de zege veilig. Joshua Zimmerman trok naar binnen en schoot via Mathys raak: 0-2.

Uit het niets kwam MVV toch nog terug tot 1-2, via een kopbal van Camil Mmaee. De supporters in De Geusselt wisten niet wat zij meemaakten toen het vlak voor tijd ook nog 2-2 werd. Ilano Silva Timas zorgde voor voor euforie, ook met een rake kopbal.