FC Utrecht ziet mogelijke vervanger voor El Karouani rondlopen in de Eredivisie

FC Utrecht houdt de ontwikkelingen van Mats Köhlert nauwlettend in de gaten, zo weet de Duitse transfermarktjournalist Florian Plettenberg woensdagavond te melden. De linksachter van sc Heerenveen beschikt over een aflopend contract.

Er doen de laatste tijd geruchten in de rondte over een mogelijke transfer van Souffian El Karouani. De in Den Bosch geboren verdediger heeft zichzelf in de kijker gespeeld bij PSV, dat op zoek is naar een vervanger voor de naar Saudi-Arabië vertrokken Matteo Dams.

El Karouani maakt onder Ron Jans een goede ontwikkeling door in de Domstad. De 24-jarige vleugelverdediger gaf dit seizoen al zes assists in twintig duels. Ook redde hij afgelopen weekend een punt voor zijn club door in de laatste minuut de gelijkmaker tegen Heracles binnen te schieten (1-1).

Utrecht staat momenteel derde in de Eredivisie en moet alleen PSV en Ajax voor zich dulden. De club ziet volgens Voetbal International een winters vertrek van El Karouani daarom ook niet zitten.

Mocht de voormalig speler van NEC van de zomer vertrekken uit Utrecht, dan richt de ploeg van Jans zich dus mogelijk op Köhlert. De 26-jarige verdediger van Heerenveen was dit seizoen ook al vier keer aangever bij een Friese treffer.

Naast Utrecht staat Köhlert ook op de radar bij Brøndby IF. De club uit Denemarken staat momenteel vijfde in de competitie van dat land. Bij Brøndby staan ook Sean Klaiber en Stijn Spierings onder contract.

Köhlert werd in 2022 door Heerenveen transfervrij overgenomen van Willem II. In Tilburg fungeerde de in Hamburg geboren linkspoot voornamelijk als aanvaller. In Friesland onderging hij een metamorfose tot linksachter.