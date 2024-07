FC Utrecht wil eerste keeper van andere Eredivisionist als back-up voor Vasilis Barkas

FC Utrecht bekijkt de mogelijkheden om Michael Brouwer aan de selectie toe te voegen. Dat meldt Voetbal International vrijdagochtend. De Heracles-goalie komt in beeld als Mattijs Branderhorst, die niet nog een jaar tweede viool wil spelen, besluit te vertrekken uit de Domstad.

Brouwer mag transfervrij vertrekken bij Heracles vanwege een ongewone situatie. De 31-jarige doelman ligt al elfenhalf jaar vast in Almelo en zou bij een nieuwe contractverlenging volgens de regelgeving een contract voor onbepaalde tijd moeten krijgen. Dat wil Heracles niet, en dus mag Brouwer nu al gratis verkassen. De kans bestaat dat hij zijn heil in Utrecht zoekt.

Branderhorst wil namelijk niet nog een jaar de bank warmhouden in Stadion Galgenwaard. Hij kwam vorige zomer als eerste doelman over van NEC, maar kwam voor een koude kermis te staan.

Vlak na Branderhorsts komst trok Utrecht namelijk Vasilis Barkas aan, die het seizoen daarvoor al gehuurd was. De Griek werd eerste keus en Branderhorst verdween zonder pardon naar het tweede plan.

Iets wat hem in zijn NEC-tijd ook al overkomen was bij de komst van Jasper Cillessen. Branderhorst wil nu écht ergens het vertrouwen krijgen onder de lat.

Mocht hij vertrekken, geldt Brouwer als serieuze kandidaat om hem te vervangen. De vraag is of de Apeldoorner trek heeft in een reserverol.

Brouwer heeft bij Heracles pas zijn derde seizoen als eerste keus achter de rug. Twee van die seizoenen vonden in Almelo plaats, het andere op huurbasis bij FC Emmen.

Daarvoor kwam Brouwer in negen seizoenen maar tot vijftien officiële optredens in totaal. Heracles legde Fabian de Keijzer vorig seizoen al vast voor Brouwers opvolging.

