FC Utrecht-trainer Ron Jans vindt PSV op één onderdeel sterker dan Ajax

Een zware week voor FC Utrecht. Drie dagen na de 2-5 nederlaag tegen PSV staat het bezoek aan Ajax op het programma. Trainer Ron Jans weet wat er in de Johan Cruijff ArenA in ieder geval een stuk beter zal moeten in vergelijking met de zware nederlaag thuis tegen de koploper uit Eindhoven.

''Echt een team, met heel veel energie. Compliment voor Farioli'', is Jans op de website van FC Utrecht onder de indruk van het werk dat de trainer van Ajax dit seizoen levert in Amsterdam. ''Vorig jaar hebben ze zo'n moeilijk jaar gehad. Dat heeft hij er wel ingekregen.''

''Er wordt voor elkaar gestreden en er is heel veel bereidheid. Ze zetten druk en willen voetballen. Ze hebben soms heel goed gespeeld. Tegen PSV en Feyenoord en Europees één of twee keer heel goed'', merkt de Utrecht-trainer een duidelijk verschil met het kwakkelseizoen 2023/24.

''Maar er zitten ook wedstrijden bij, zoals zondag tegen NEC en daarvoor tegen PEC. Ja, als je de wedstrijden bekijkt, dan hadden de tegenstanders misschien meer recht op een overwinning dan Ajax. Met een uitblinkende Pasveer'', zag Jans de 41-jarige keeper zondag sterk keepen in de uitwedstrijd van Ajax tegen NEC.

Jans weet dus dat zijn elftal een zware klus staat te wachten tegen Ajax, al ziet hij ook kansen voor Utrecht. ''Ik vind dat PSV nóg meer mogelijkheden heeft om een doelpunt te maken. Ze hebben daar meerdere mensen voor. Maar als Ajax heel goed is, zullen wij ook heel goed moeten verdedigen'', geeft Jans alvast mee aan zijn manschappen.

''Dat is les één: vijf goals tegen, waarvan vier van de aanvallende middenvelders'', blikt de ervaren coach nog even terug op de 2-5 nederlaag van zondag tegen het oppermachtige PSV. ''Daar staan nu waarschijnlijk Klaassen en Taylor. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Dat moeten we als ploeg veel beter doen.''

FC Utrecht is door de nederlaag tegen PSV naar de derde plaats in de Eredivisie gezakt. Ajax steeg dankzij de 1-2 zege op NEC naar plaats twee. De voorsprong op de concurrent uit Utrecht bedraagt na dertien speelronden slechts een punt.