FC Utrecht krijgt enorm pak slaag van Fortuna en raakt aansluiting met Ajax kwijt

FC Utrecht heeft het kalenderjaar 2024 zondag in mineur afgesloten. De ploeg van Ron Jans begon tegen Fortuna Sittard nog goed met een vroege openingstreffer, en had ook een antwoord toen Fortuna vroeg na rust gelijkmaakte. In een hele sterke slotfase van de wedstrijd wisten de Limburgers nog eens vier keer te scoren: 2-5. Utrecht blijft op de derde plek in de Eredivisie, maar raakt de aansluiting met nummer twee Ajax kwijt. Fortuna staat knap achtste.

De openingstreffer in Galgenwaard viel al in de zesde minuut. Een hoekschop van Miguel Rodríguez werd binnengekopt door Nick Viergever: 1-0.

Er viel daarna niet al te veel genieten voor de supporters in de Domstad. David Min kreeg in de 26ste minuut nog wel een uitstekende kans uit een voorzet, maar kopte rakelings naast. Even later vloog een schot van Souffian El Karouani naast het doel van Luuk Koopmans, die Mattijs Branderhorst bij Fortuna Sittard verving.

Danny Buijs greep in de rust in bij Fortuna Sittard, dat in de eerste helft niet eens op doel schoot, met een dubbele wissel. Luka Tunjic, een van de twee invallers, maakte kort na zijn entree gelijk. De middenvelder kreeg de bal uit een scirmmage voor de voeten en schoot hard binnen: 1-1.

Utrecht had slechts een minuut nodig om weer op voorsprong te komen. Yoann Cathline schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied knap binnen: 2-1.

Een kwartier voor tijd werd die voorsprong weer tenietgedaan door Fortuna. Een voorzet van Ivo Pinto werd bij de tweede paal met een prachtige volley afgemaakt door Jasper Dahlhaus: 2-2. Het werd nog erger voor Utrecht, dat twee minuten later de 2-3 moest toestaan. Vasilios Barkas tastte mis bij een hoekschop en zag hoe Ezequiel Bullaude de bal via een half blok van Viergever binnenkopte.

In de 86ste minuut breidde Fortuna de voorsprong verder uit. Alessio Da Cruz had rechts voor het doel opties om voor te geven, maar de spits besloot de bal zelf in de verre onderhoek te schieten: 2-4.

Utrecht moest de wedstrijd afmaken met tien man. Viergever werd in de 94ste minuut met rood van het veld gestuurd, nadat de verdediger Da Cruz onreglementair van een directe scoringskans had afgehouden. Viergever haalde de spits van Fortuna met een sliding onderuit. Fortuna wist in de laatste aanval nog eens te scoren. Da Cruz zette voor op Edouard Michut, die binnentikte.