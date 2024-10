FC Utrecht heeft er een fan bij: ‘Jude Bellingham appte mij na die wedstrijd’

Noah Ohio is inmiddels een vast gezicht in de selectie van Jong Oranje. De 21-jarige spits heeft na avonturen in Engeland, Duitsland, Oostenrijk en België zijn rust gevonden bij FC Utrecht. Verslaggever Wessel Antes van Voetbalzone zocht Ohio op in Zeist voor een uitgebreid gesprek.

Wie aan Noah Ohio denkt, denkt aan een grote glimlach. Momenteel heeft de Almeerse spits van Utrecht genoeg redenen om te lachen. Na een goede seizoensstart staat de club uit de Domstad op de tweede plaats in de Eredivisie.

Toch vindt Ohio het zeker geen straf om zich in Zeist te melden. “Dat is altijd leuk, maar het gaat wel snel eigenlijk. Het voelt alsof we hier vorige week waren. Maar het is altijd leuk om de boys weer te zien, want we zijn met een goede groep.”

Jong Oranje heeft zich reeds geplaatst voor het jeugd-EK, maar volgens Ohio zijn er nog genoeg uitdagingen. “We hebben nu weer een nieuw doel. We willen geschiedenis schrijven en alle kwalificatiewedstrijden winnen. Daar gaan we voor en ik hoop dat we dat gaan doen.”

Utrecht

Afgelopen zomer wisselde Ohio van club. Utrecht nam de linkspoot voor 1 miljoen euro over van Standard Luik. Ohio heeft bewust voor drie seizoenen getekend in Stadion Galgenwaard. “Ik wilde gewoon stabiliteit en heb uitgebreid met de trainer gesproken. Dit was de juiste stap om te maken voor mijn carrière. Ik ben blij om weer in Nederland te zijn en moest net maar twintig minuten rijden om in Zeist te komen. Dat soort kleine dingen bevallen mij goed.”

Ohio is er nog niet in geslaagd om een vaste basisplaats te veroveren bij Utrecht. De spits maakt zich echter geen zorgen. “Nee, niet echt. Ik denk dat het zo is in het hele team. Ik denk niet dat de trainer drie of vier wedstrijden op rij voor dezelfde elf heeft gekozen. Hij is nog een beetje zoekende daarin. We hebben een goede selectie en verschillende jongens doen het heel goed.”

Wat is het geheim van FC Utrecht? “Ik denk onze teamspirit, dat we weten wat onze kwaliteiten zijn en dat we echt iedere wedstrijd erin geloven dat we een resultaat kunnen halen.” Ook is Ohio lovend over Ron Jans. “Ten eerste is hij gewoon een hele goede man, maar ten tweede ook een toptrainer. Dat spreekt voor zich. Hij weet op het juiste moment met mij te praten. Tot nu toe bevalt het heel goed hier.”

In zijn eerste 250 minuten namens Utrecht wist Ohio drie keer te scoren. “Als je het zo zegt is dat niet zo slecht. Ik moest afgelopen zaterdag eigenlijk weer scoren.” Zijn doelstelling dit seizoen wil de spits niet verklappen. “Maar het zijn er wel meer dan drie! Ik hoop zo door te gaan en ik weet dat ik niet veel kansen nodig heb om te scoren. Dus als ik die kansen krijg, voel ik me wel fijn.”

Bellingham

Ohio speelde in het verleden jeugdinterlands namens Engeland en hield daar een bijzondere vriendschap aan over. Jude Bellingham, superster van Real Madrid, is een van zijn beste vrienden. “Ik heb hem gisteren nog gesproken. Over voetbal praten we niet echt want dan is het een beetje saai, maar we praten wel gewoon over het leven of over andere dingen. Gewoon over hoe het met elkaar gaat.”

Het komt regelmatig voor dat Bellingham wedstrijden van Utrecht kijkt. “Hij heeft de wedstrijd tegen Willem II gekeken, toen heeft hij mij nog geappt. Ik weet niet of hij AZ-uit heeft gezien, maar tegen NAC keek hij zeker wel. Soms spelen we ook tegelijkertijd, dus dan kijkt hij naar de highlights.”

In zijn gesprekken met Bellingham probeert Ohio het voetbal vaak te vermijden. Bij Utrecht probeert hij juist zoveel mogelijk te leren. “Vooral van de centrale verdedigers eigenlijk, van Mike (van der Hoorn, red.) en Nick (Viergever, red.). Zij geven mij veel advies. Als ik op de training tegenover ze sta, krijg ik tips en zeggen ze wat ik beter kan doen. Dat is wel mooi.”

Zanger

In de selectie van Jong Oranje is Ohio een echte sfeermaker. Onlangs ging hij viraal met een video waarin hij meezong met het nummer A Bar Song (Tipsy) van Shaboozey. “Ik ben ook een beetje zanger ja. De jongens krijgen veel energie van mij. Uiteindelijk ben ik een van hun, maar misschien een beetje luider.”

“Ik ben een speler die goed is met iedereen”, weet Ohio. “Ik ben altijd een beetje van de grapjes. Ook op het veld denk ik dat die boys weten wat ze van mij kunnen verwachten.” Ohio staat na tien interlands namens Jong Oranje op zeven doelpunten en vier assists.

Emanuel Emegha (RC Strasbourg) is zijn grote concurrent bij Jong Oranje. Het duo ziet elkaar echter vooral als een goede vriend. “Ik denk dat het ons allebei beter maakt. Ik weet hoe goed hij is en wat voor kwaliteiten hij heeft. Dat weet ik ook van mezelf. Ik gun hem echt alles en ik weet dat hij mij ook alles gunt.”

In de komende week gaat Ohio in zijn vrije tijd vooral UNO spelen. In dat spel heeft hij minder vertrouwen in zichzelf. “Ik verlies heel vaak eigenlijk. Als je eenmaal in dat ritme komt en twee potjes verliest, dan blijf je maar verliezen.”