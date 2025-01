FC Twente zet vol in op komst Kristian Hlynsson, maar wens van Ajax vormt groot obstakel

FC Twente hoopt zich deze winter nog te versterken met Kristian Hlynsson, weet Voetbal International. De 21-jarige IJslander, eigendom van Ajax, moet Youri Regeer vervangen op het middenveld van de Tukkers.

Regeer bewandelde deze maand namelijk de omgekeerde weg. De tevens 21-jarige voetballer werd vrijdag gepresenteerd door de Amsterdammers en tekent tot medio 2029 in de Johan Cruijff ArenA.

De in Enschede gevestigde club houdt een fraai zakcentje over aan de transfer van de jongeling, want Ajax betaalt 4,3 miljoen euro aan de Tukkers om Regeer weer terug te halen naar de hoofdstad.

Anderhalf jaar geleden verruilde de op meerdere posities inzetbare speler Amsterdam nog voor Enschede. Dat kostte de club die momenteel geleid wordt door Joseph Oosting negen ton. Een winst van zo'n 3,5 miljoen dus, voor technisch directeur Arnold Bruggink.

Nu hopen Bruggink en FC Twente een deel van het aan Regeer verdiende bedrag weer in de spelersgroep te steken. Hlynsson moet de volgende Ajacied zijn die de gelederen van de huidig nummer vijf van de Eredivisie komt versterken.

De IJslander staat zelf welwillend over een stap naar de Grolsch Veste, maar een groot obstakel is de overeenkomst tussen beide clubs. "Ajax stuurt aan op verkoop, maar de financiële voorwaarden vormen een uitdaging voor FC Twente", aldus VI.

De Tukkers zijn niet de enigen die azen op de komst van het Ajax-talent. Er zijn ook een aantal andere Eredivisie-clubs die Hlynsson nadrukkelijk in het vizier hebben. Voor Twente is de komst van een middenvelder prioriteit nummer één.

"FC Twente wil zich deze transferperiode sowieso versterken met een middenvelder. Ook mikt de club op de komst van een extra speler voor de aanvallende flanken, naast de al vastgelegde Naci Ünüvar", besluit het wekelijkse voetbalmagazine.