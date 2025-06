Kees Smit maakt mogelijk binnen afzienbare tijd de stap naar de absolute top. MARCA meldt namelijk dat het toptalent van AZ op de voet wordt gevolgd door Real Madrid, dat daarnaast nog drie spelers met bovengemiddelde belangstelling bekijkt.

Smit is momenteel met Oranje Onder 19 op het EK, waar hij een van de absolute sterren is. De 19-jarige technische middenvelder wist in alle vier de wedstrijden op dat toernooi te scoren, waarmee hij een enorm aandeel heeft in de finaleplaats van de jonge Nederlanders, tegen uitgerekend Spanje.

Real Madrid scout traditiegetrouw vaak op internationale jeugdtoernooien en dat is deze zomer niet anders, met aanwezigheid van scouts op zowel het EK Onder 19 als 21. Naast Smit worden ook Nick Woltemade, Cristhian Mosquera en Castello Lukeba stevig gevolgd.

Smit werd onlangs al door transferjournalist Mounir Boualin in verband gebracht met Ajax, dat heeft geïnformeerd naar zijn vraagprijs. De Alkmaarders willen echter minimaal 15 miljoen euro, iets wat in de huidige tijd waarschijnlijk te veel geld is voor de Amsterdammers.

Smit sprak zich enkele dagen gelden in gesprek met ESPN uit over zijn nabije toekomst. “Ik heb er niet over nagedacht om weg te gaan en daar is ook geen reden voor.” Smit ligt in het AFAS Stadion vast tot medio 2028.

MARCA schrijft in zijn analyse dat 'oude bekende' Smit 'opnieuw' interesse heeft gewekt van Real Madrid. Smit maakte eerder al in de Youth League grote indruk tegen de Madrileense grootmacht.

Op het EK Onder 21 is Woltemade momenteel de grote ster. De 23-jarige spits van VfB Stuttgart en Jong Duitsland, die tweemaal voor het hoogste Duitse nationale team speelde, maakte al vijf goals en leverde drie assists in slechts drie duels.