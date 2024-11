FC Twente Vrouwen lijdt tegen Real Madrid monsternederlaag in derde speelronde Champions League

De vrouwen van FC Twente zijn woensdagavond hard onderuitgegaan in de derde Champions League-wedstrijd van het seizoen. Het elftal van Joran Pot leed in de Spaanse hoofdstad een kansloze nederlaag tegen het oppermachtige Real Madrid: 7-0.

Bijzonderheden:

Al na iets meer dan 140 seconden kreeg de hoop op een Twentse stunt een flinke knauw. Signe Bruun liep een harde bal richting de tweede paal eenvoudig binnen en veegde zo al heel snel de brilstand van het scorebord: 1-0.

Centrumverdediger María Méndez deed de formatie uit Enschede na ruim een kwartier verder pijn, toen zij een hoekschop achter keepster Olivia Clark: 2-0. Kort na rust ging het van kwaad tot erger voor de Nederlandse dames.

Tussen minuut 50 en 65 vielen vier Madrileense treffers. De eerste van die vier kwam op naam van Naomie Feller, die een uitstekende voorzet van Caroline Weir met het hoofd verlengde. Vijf minuten later schoot de laatstgenoemde Schotse dame de bal uit een vrije trap heerlijk tegen de touwen: 4-0.

In minuut 63 scoorde Méndez tot zo’n beetje haar eigen ongeloof nog een doelpunt. De Spaanse kopte wederom een corner binnen en zag enkele tellen later haar ploeg nog meer schade aanrichten. Na een razendsnelle omschakeling bleef Oihane Hernández oog in oog met Clark heel koel: 6-0. In de slotminuten bezorgde Carla Camacho de Nederlandse avond een nog zuurdere nasmaak: 7-0.

Zo verliezen de Twentse vrouwen ook de derde wedstrijd van deze Champions League-campagne. Eerder bleek Chelsea ook al te sterk (1-3), terwijl Celtic wél over de knie werd gelegd (0-2). De Tukkers treffen elk van de drie ploegen nog eens, te beginnen met een ontmoeting met hetzelfde Real Madrid, over precies een week.