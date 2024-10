FC Twente Vrouwen is in Champions League totaal niet opgewassen tegen Chelsea

FC Twente Vrouwen heeft donderdagavond een kansloze nederlaag geleden in de UEFA Women's Champions league. De ploeg van trainer Joran Pot ging in de eigen Grolsch Veste met 1-3 onderuit tegen Chelsea, waar ex-Twente-speler Wieke Kaptein een assist afleverde. Twente staat in de traditionele groepsfase derde in een groep met vier ploegen. Chelsea leidt de dans met zes punten, gevolgd door Real Madrid (3), FC Twente (3) en Celtic (0).

Bijzonderheden:

Chelsea, één van de betere ploegen in het vrouwenvoetbal, domineerde de eerste helft en greep al in de zevende minuut de voorsprong in Enschede. Johanna Rytting Kaneryd sneed naar binnen en legde af op Agnes Beever-Jones, wiens schot door een lichte aanraking in de verre hoek belandde: 0-1.

Bij het tweede doelpunt, nog voor de twintigste minuut, speelde de pas negentienjarige Kaptein een belangrijke rol door mee te geven aan Maika Hamano. De Japanse schoot zag haar poging via de hak van Anna Knol over doelvrouw Olivia Clark belanden: 0-2.

Een kwartier na rust gooide Chelsea het duel definitief in het slot. Lieske Carleer tackelde Mayra Ramírez in de zestien en moest dat bekopen met een strafschop, die door de ervaren Noorse Guro Reiten werd benut: 0-3.

Op aangeven van Ella Peddemors wist Nikée van Dijk de eer nog wel te redden, door van dichtbij de verre hoek te vinden: 1-3. De start van een comeback was het alleen niet.

FC Twente wacht medio november een tweeluik met Real Madrid. Voor het zover is speelt de ploeg van Pot in de Azerion Vrouwen Eredivisie tegen Telstar, FC Utrecht en Ajax.