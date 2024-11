FC Twente verliest weer van Real Madrid en is zo goed als uitgeschakeld in Women's Champions League

FC Twente Vrouwen heeft niet voor een stunt kunnen zorgen in de Women's Champions League. De ploeg van trainer Joran Pot kwam dankzij Jaimy Ravensbergen wel op voorsprong tegen Real Madrid, maar verloor uiteindelijk met 2-3. De Tukkers staan met drie punten uit vier duels op de rand van uitschakeling in het miljoenenbal. Als het nog puntloze Celtic later op de avond niet wint van Chelsea, is uitschakeling een feit voor Twente.

FC Twente kwam in de eerste helft veel beter voor de dag dan een week geleden, toen Real Madrid met liefst 7-0 te sterk bleek. De Enschedeërs zetten goed druk en hielden Real Madrid en met name toptalent Linda Caicedo (19) enige tijd in bedwang.

FC Twente kwam steeds beter in de wedstrijd en beloonde zichzelf even voor het half uur. Alieke Tuin plaatste een vrije trap bij de tweede paal, waar Ravensbergen opdook en via Real Madrid-doelvrouw Misa binnentikte: 1-0.

De Tukkers kregen vlak voor rust twee tegenvallers te verwerken. Allereerst met het uitvallen van Anna Knol, die een harde bal tegen haar gezicht kreeg geschoten door Rocío Gálvez en noodgedwongen vervangen moest worden door Sophie te Brake.

In de tweede minuut van de blessuretijd van de eerste helft maakten de bezoekers gelijk. Caicedo, die steeds beter in haar element kwam, zag haar inzet gekeerd worden door doelvouw Olivia Clark. Via Sandie Toletti belandde de bal alsnog bij Caicedo, die dankbaar binnenschoot: 1-1.

In de tweede helft trapte Real Madrid op het gaspedaal. Twente werd met de rug tegen de muur gedrukt en kwam goed weg toen een hoekschop net niet kon worden binnengewerkt. Signe Bruun faalde bovendien oog in oog met Clark, door naast te schieten.

Twintig minuten voor tijd was het alsnog raak voor De Koninklijke. Caicedo dribbelde de zestien in en had een afgemeten pass in huis op Bruun, die via de handschoenen van Clark raakschoot: 1-2. Ella Peddemors kwam met een heerlijke knal nog dicht bij de gelijkmaker, maar haar inzet vloog net langs de verkeerde kant van de paal.

Diep in blessuretijd maakte Alba Redondo nog de 1-3 door een counter af te ronden. In de extra tijd maakte Te Brake nog een prachtige treffer door met een harde knal de kruising te vinden, maar bij 2-3 bleef het.