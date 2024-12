FC Twente verlengt contract van Sem Steijn én voorkomt transfervrij vertrek van andere speler

Sem Steijn en Michal Sadilek hebben hun contract bij FC Twente verlengd, zo maken de Tukkers bekend via de officiële kanalen. Eerstgenoemde (23) ligt nu tot medio 2028 vast in Enschede. De 25-jarige Sadilek heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis die loopt tot de zomer van 2026. Daarmee voorkomt FC Twente een transfervrij vertrek van de linkspoot.

Steijn is wederom aan een sterk seizoen bezig. De aanvallende middenvelder gaat met twaalf doelpunten aan kop in het topscorersklassement in de Eredivisie en was ook al goed voor vier assists. Steijn is met die cijfers de speler die tot dusver bij de meeste doelpunten betrokken is in de Eredivisie en ziet dat nu beloond worden met een nieuw contract.

“Tweeënhalf jaar geleden kwam ik van ADO naar FC Twente en ik heb mij hier geweldig kunnen ontwikkelen”, aldus de rechtspoot. “Sportieve uitdagingen vormen de basis van mijn carrière. Ik geniet er elke keer van om voor FC Twente te spelen. Samen met iedereen binnen Twente en de geweldige supporters gaan we er het maximale uithalen.”

“Sem is een jongen met een unieke persoonlijkheid en het type speler waar FC Twente voor staat”, vertelt technisch directeur Arnold Bruggink. “Sem vraagt altijd het maximale van zichzelf en heeft een enorme werkethiek. Hij is altijd bereid te vechten en beter te worden, daarom heeft hij bij FC Twente grote stappen kunnen zetten. Sem is een voorbeeld voor elke jonge speler.”

Sadilek

Sadilek heeft zijn verbintenis met één jaar verlengd. De Tsjech speelt sinds de zomer van 2021 voor FC Twente, dat hem destijds op huurbasis overnam van PSV. Een jaar later werd de overstap definitief. Sadilek miste de eerste maanden van dit seizoen wegens een blessure, maar maakte in onder meer de laatste vijf competitieduels voor de winterstop weer minuten. Op bezoek bij PSV (6-1) droeg hij zelfs de aanvoerdersband.

“Mijn contract zou na dit seizoen aflopen en ik wilde FC Twente niet transfervrij verlaten”, aldus de linkspoot. “Daarom ben ik blij dat we elkaar gevonden hebben in een nieuw contract. Dit is mijn vierde seizoen bij FC Twente en afgelopen jaren hebben we mooie momenten beleefd. Toen ik bij de club kwam speelden we in de middenmoot en kwam FC Twente uit een zware tijd. Nu spelen we elk jaar in de subtop en spelen we in Europa. Dat willen we dit seizoen weer bereiken.”

“Michal heeft enorm goed met de club meegedacht zodat we tot een nieuw contract zijn gekomen”, aldus Bruggink. “Dat waarderen we enorm. Michal is bezig aan zijn vierde seizoen bij FC Twente en is vanaf het begin een van de gezichten van het team geweest.”