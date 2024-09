FC Twente toont twee gezichten en maakt er uiteindelijk vijf in Almere

FC Twente heeft zondagmiddag uitstekende zaken gedaan in de Eredivisie. De ploeg van trainer Joseph Oosting speelde tegen Almere City een vrij belabberde eerste helft, maar ging desondanks met 0-2 rusten. Na rust was het spel van de Tukkers veel beter en liepen zij uit naar een 0-5 zege. Sem Steijn (2), Sam Lammers, Ricky van Wolfswinkel en Anass Salah-Eddine scoorden namens de bezoekers.

Het spel van Twente was in de openingsfase weinig overtuigend, en de ploeg van Oosting kwam goed weg toen weg toen Thomas Robinet de bal niet achter de uitgekomen Lars Unnerstall kreeg. Drie minuten later was het aan de andere kant wel raak. Bart van Rooij draaide naar zijn linker en gaf heerlijk voor tot bij de tweede paal, waar Steijn de bal van zijn hoofd liet glijden en de verre hoek vond: 0-1.

Dat het daarna bij 0-1 bleef, mocht een klein wonder heten. Almere City kreeg al snel meerdere goede mogelijkheden op de gelijkmaker. Zo kopte Junior Kadile tegen de lat, schoot Robinet in de handen van Unnerstall en redde de Duitser ook, met meer dan geluk dan wijsheid, op een kopbal van Kadile.

Uit de draai was het vervolgens Kornelius Hansen die het Yanmar Stadion bijna in extase bracht. De Noor zag zijn inzet gekeerd worden door Unnerstall, die enkele ogenblikken later goed wegkwam toen Kadile van dichtbij ternauwernood over kopte.

Almere bleef op jacht gaan naar de gelijkmaker, die het misschien wel had verdiend. Op slag van rust werd het echter 0-2, en dat had het volledig aan zichzelf te danken. Mitchell van Bergen benutte zijn snelheid aan de linkerkant, om zijn matige voorzet vervolgens bij James Lawrence te doen belanden. De Welshman verdedigde uit met een nonchalant hakje, waar Steijn optimaal van profiteerde: 0-2.

Twente was na rust veel beter dan Almere, wat in de 55ste minuut leidde tot de 0-3. Anass Salah-Eddine bediende de vogelvrije Lammers, die naar zijn rechter draaide en afrondde in de verre hoek. Twente had de overwinning in de tas, het was alleen nog de vraag wat de uitslag zou worden.

In de laatste twintig minuten van de wedstrijd gaf Twente nog eens gas. Een voorzet vanaf de linkerkant kwam terecht bij invaller Van Wolfswinkel, wiens eerste schot nog gekeerd werd door Vasilios Zagaritis. De aanvoerder kreeg de bal weer voor zijn voeten en vond ditmaal wel een gaatje, in de verre hoek: 0-4.

Salah-Eddine, die naar de rechterkant verhuisde, werd twee minuten na de 0-4 bereikt op de flank. De vleugelverdediger kapte, sneed de zestien binnen en kon vrij uithalen met links. Doelman Nordin Bakker moest voor de vijfde en laatste keer van de middag vissen: 0-5.