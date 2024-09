FC Twente stunt op Old Trafford en pakt knap een punt tegen Manchester United

FC Twente heeft woensdagavond op knappe wijze een punt gepakt op bezoek bij Manchester United: 1-1. De Tukkers kwamen op achterstand, die na rust werd weggepoetst door Sam Lammers. De ploeg van manager Erik ten Hag was nadien niet bij machte om de voorsprong te herstellen.

Lars Unnerstall begon onder de lat bij Twente, dat met vier verdedigers aantrad: Bart van Rooij, Mees Hilgers, Max Bruns en Anass Salah-Eddine. Michel Vlap en Youri Regeer vormden het blok op het middenveld, achter nummer 10 Sem Steijn, die tegen Almere twee treffers voor zijn rekening nam. Lammers was de spits van dienst, terwijl Van Wolfswinkel (rechts) en Mitchell van Bergen (links) op de vleugels stonden.

Bij Manchester United waren er basisplekken voor Noussair Mazraoui en Joshua Zirkzee en zat Matthijs de Ligt op de bank. Twente toonde in de beginfase geen ontzag voor de thuisclub en had pech toen een inzet van Lammers langs de paal schampte. De bank van de Tukkers wilde al juichen, maar een vroege en verrassende voorsprong bleef dus uit.

Manchester United werd gaandeweg wat sterker en kwam dicht bij de 1-0 toen Hilgers de bal verkeerd raakte. Gelukkig voor de bezoekers was daar Unnerstall die redding bracht. Twente verstopte zich absoluut niet in de eerste helft op Old Trafford en gaf het elftal van Ten Hag heel behoorlijk partij.

Het rustsignaal werd evenwel niet met een gunstige tussenstand behaald. Christian Eriksen kreeg de bal voor zijn voeten, bedacht zich geen moment, en knalde keihard raak in de verre hoek: 1-0. Een flinke tegenvaller voor Twente, dat niet bij machte was om nog voor rust de schade te herstellen in het regenachtige Manchester.

Oosting greep in de rust niet in, maar deed dat na een uur spelen wél. Steijn en Vlap gingen naar de kant, met Mathias Kjølø en Daan Rots als frisse krachten aan Twentse zijde. Nog geen tien minuten later kwam Twente op 1-1. Na een solo van Van Rooij kwam de bal terecht bij Eriksen, die te lang treuzelde en werd afgetroefd door Lammers. De spits schoot vervolgens raak in de korte hoek.

Manchester United moest opeens aan de bak en baalde toen Unnerstall Zirkzee tot tweemaal toe van scoren afhield. De Nederlandse spits werd in de slotfase gewisseld door Ten Hag. Twente werd gedwongen gegroepeerd te verdedigen, maar loerde ondertussen op de counter.

De tijd tikte ondertussen weg in het nadeel van Manchester United, dat ondanks verwoede pogingen bleef steken op 1-1. Twente hield knap stand in de toegevoegde tijd en vierde na afloop feest met de dolblije supporters in de hoek van Old Trafford.