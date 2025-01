FC Twente rondt heel gauw ook derde wintertransfer af en doet zaken met Heracles

FC Twente kent een bedrijvige vrijdag. Eerder op de ochtend communiceerden de Enschedeërs het tijdelijke vertrek van Carel Eiting naar Sparta Rotterdam, even later wordtbekend dat Mats Rots het seizoen afmaakt bij de buren van Twente. De achttienjarige verdediger wordt op huurbasis overgenomen door Heracles.

Rots komt dit seizoen zelden in aanmerking voor minuten in het vlaggenschip van de Tukkers. Alleen in de Champions League-voorrondes en de TOTO KNVB Beker mocht hij één keer opdraven.

Bij Heracles kunnen ze versterking op de linksbackpositie goed gebruiken. Lorenzo Milani is sinds het vertrek van Ruben Roosken naar Huddersfield Town de enige linksachter in de selectie van Erwin van de Looi.

Eerder probeerden de Almeloërs Fredrik Oppegård voor een tweede keer los te weken bij PSV, zo weet Tubantia. Heracles is 'zeer gecharmeerd' van de Noor, maar hij wees de avances van de club af. Vorig seizoen kwam Oppegård na de winterstop al op huurbasis voor Heracles uit.

Na de afwijzing van de PSV'er kwam de nummer vijftien van de Eredivisie dus uit bij Rots. Het jongere broertje van Daan heeft in de Grolsch Veste een contract tot de zomer van 2027 en keert vermoedelijk in de zomer terug bij Twente.

Rots is geen volledige onbekende in Almelo. De tiener genoot zijn opleiding in de tussen Twente en Heracles gedeelde academie.

Met Rots haalt Heracles geen bak aan Eredivisie-ervaring binnen. In totaal heeft de rossige linkspoot zes profwedstrijden achter zijn naam staan, waarvan één in de hoogste divisie van Nederland.