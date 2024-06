FC Twente-middenvelder Michal Sadílek gaat door het stof na ongeluk bij Tsjechië

FC Twente-middenvelder Michal Sadílek heeft via een bericht op sociale media zijn excuses aangeboden. De Tsjech liep bij een ongeval een snijwond op, waardoor hij een streep moet zetten door het aanstaande EK.

Er was veel te doen om Sadílek en de gebeurtenissen rondom zijn ongeval. De Tsjechische voetbalbond meldde eerst dat hij van zijn fiets was gevallen tijdens een hersteltraining met de nationale ploeg, en dat hij op die manier een snijwond op het scheenbeengebied opliep.

BILD onderzocht het voorval en kwam tot de conclusie dat de vork anders in de steel zat. Wat bleek: Sadílek stapte met twee ploeggenoten in een soort driewieler in Schladming, waar hij zich aan een afdaling waagde. Bergaf ging het vervolgens enorm mis. Hij viel in een gat en moest direct per ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht.

Dinsdagavond laat Sadílek voor het eerst van zich horen. "Ik heb een fout gemaakt, die ik niet meer terug kan draaien. Ik heb het team verzwakt en dat kost me een toernooi. Ik heb mezelf gestraft. Bedankt aan iedereen die me helpt, vooral mijn familie en dierbaren."

"Ik voel ook veel steun van de jongens van het nationale team en het managementteam, ze hebben me geraakt door mijn shirt mee te nemen voor een fotoshoot voor de wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Ik kijk ernaar uit om weer op het veld te staan. Nu zal ik duimen voor het team tijdens het EK.”

Sadílek speelde vrijdag nog de hele wedstrijd mee tegen Malta, maar hij beleefde dus weinig plezier aan de 7-1 oefenzege, daar het ongeluk in het weekend daarop plaatsvond. Maandag, vlak voor de aftrap tussen Tsjechië en Noord-Macedonië (2-1), toonden de Tsjechische spelers het shirt van Sadílek als steunbetuiging aan hun onfortuinlijke teamgenoot.

Tsjechië speelt zijn eerste wedstrijd op het EK op dinsdag 18 juni tegen Portugal. Nadien nemen de Tsjechen, met onder meer Ondrej Lingr en Václav Cerný in de gelederen, het op tegen Georgië en Turkije.

