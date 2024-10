FC Twente maakt elf namen bekend waarmee Fenerbahçe bestreden moet worden

FC Twente-trainer Joseph Oosting houdt donderdagavond tegen Fenerbahçe vast aan hetzelfde elftal dat Manchester United op een gelijkspel hield (1-1). Dat houdt onder meer in dat Ricky van Wolfswinkel het andermaal mag laten zien als valse rechtsbuiten. Het duel in De Grolsch Veste begint om 21:00 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Lars Unnerstall begint onder de lat bij de Tukkers, terwijl de verdediging gevormd wordt door Bart van Rooij, Mees Hilgers, Max Bruns en Anass Salah-Eddine. De twee laatstgenoemden werden in het weekend tegen NAC Breda gespaard, maar keren nu terug in het elftal.

Youri Regeer en Michel Vlap staan op het middenveld achter nummer 10 Sem Steijn. Van Wolfswinkel is de rechtsbuiten. Daan Rots keert terug in de selectie na blessureleed en zal vermoedelijk in de tweede helft invallen. Spits Sam Lammers ziet Mitchell van Bergen aan zijn linkerzijde staan.

Na het 1-1 gelijkspel vorige week bij Manchester United ging het afgelopen weekend bijzonder moeizaam tegen NAC Breda, dat in Enschede amper grote kansen hoefde toe te staan. Uiteindelijk won Twente wel, met 1-0, dankzij een benutte strafschop van Van Wolfswinkel.

“De lijn van vorig week willen we doortrekken”, vertelde Oosting woensdag op de persconferentie. “We denken weer een soortgelijke wedstrijd te kunnen spelen. Fenerbahçe is een fysiek sterke ploeg en heeft met José Mourinho een toptrainer die weet wat er gevraagd wordt. Defensief worden het man-tot-man-gevechten en voorin hebben zij creativiteit, snelheid en zijn ze doelgericht.”

“Daar moeten we verdacht op zijn. Het wordt morgen (donderdag, red.) een mooie uitdaging voor ons. Morgen hebben we dezelfde instelling nodig als tegen Manchester United, maar ook de instelling van de wedstrijd tegen NAC. Afgelopen zondag hebben we als ploeg ook karakter getoond.”

FC Twente werkte begin vorig seizoen nog een tweeluik af met Fenerbahçe, toen in het kader van de play-offs van de Conference League. De Tukkers, die het door een rode kaart voor Regeer lange tijd met tien man moesten doen, gingen met 5-1 ten onder in Istanbul. De return werd nooit meer spannend (1-1).

Opstelling FC Twente: Unnerstall; Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine; Regeer, Steijn, Vlap; Van Wolfswinkel, Lammers, Van Bergen.

Opstelling Fenerbahçe: Livakovic; Mert, Becao, Djiku, Oosterwolde; Amrabat, Szymanski, Fred; Can, En-Nesyri, Tadic.