FC Twente lijdt in eigen huis tegen PEC Zwolle al voor de derde keer dit Eredivisie-seizoen puntenverlies

FC Twente is zaterdag al voor de derde keer dit seizoen tegen puntenverlies aangelopen. In eigen huis kwam de ploeg van trainer Joseph Oosting niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen PEC Zwolle. Daardoor staan de Tukkers teleurstellend tiende, met vijf punten uit vier wedstrijden. PEC, dat een wedstrijd meer speelde, staat voorlopig op plek twaalf.

Twente begon met Michel Vlap en Mathias Kjølø op de bank. Zij moesten hun basisplek op het middenveld afstaan aan Carel Eiting en Youri Regeer. Bij PEC stond debutant Jamiro Monteiro meteen in de basis, terwijl de teruggekeerde Younes Namli op de bank startte.

De thuisploeg liet al vroeg zien dat PEC gewaarschuwd was. Zo probeerde Anass Salah-Eddine het met een schot, die werd gekeerd door doelman Jasper Schendelaar. Ook de rebound van Daan Rots ging er niet in.

In de achtste minuut was het aan de andere kant van het veld plots wél raak. Sherel Floranus stuurde met een vrije trap Dylan Vente diep. Door zijn lichaam goed te gebruiken en door matig verdedigen van Max Bruns kon de spits de 0-1 langs Lars Unnerstall schieten.

In de fase daarna ging Twente op zoek naar de gelijkmaker. Onder meer Sem Steijn en Daan Rots waren daar dichtbij, maar de bal ging er voor de rust niet meer in. Dat was voor een groot deel ook te danken aan de goed keepende Schendelaar.

Na een kwartier in de tweede helft was het dan eindelijk raak voor de Tukkers. Schendelaar miste de bal bij een hoekschop, en bij de tweede paal kon Steijn de bal binnentikken: 1-1.

Twente ging vervolgens op jacht naar de overwinning, maar onder meer Mees Hilgers en invaller Ricky van Wolfswinkel wisten niet te scoren. Aan de andere kant van het veld werd PEC via de ingevallen Dylan Mbayo en Thierry Lutonda ook nog gevaarlijk. Doelpunten zouden er echter niet meer vallen in De Grolsch Veste.