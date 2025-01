FC Twente laat uitgelezen kans op vierde plek compleet glippen bij NAC Breda

FC Twente heeft zondag niet weten te profiteren van de misstap van Feyenoord. De Rotterdammers bleven bij Willem II steken op een gelijkspel en dus konden de Tukkers de vierde plek afsnoepen. Daar slaagde de ploeg van Joseph Oosting niet in, want in Breda bleek NAC te sterk: 2-1.

Aan de kant van FC Twente was er nog geen basisplek voor voormalig Ajax-spelers Youri Regeer en Naci Ünüvar. Laatstgenoemde maakte afgelopen week voor de tweede keer de stap naar Enschede. Bij NAC kreeg Sydney van Hooijdonk wel zijn eerste basisplek.

De thuissupporters in het Rat Verlegh Stadion kregen een heerlijke eerste helft voorgeschoteld. NAC, dat sowieso fel begon, kwam via Adam Kaied al vroeg op een 1-0 voorsprong.

De Zweed dribbelde naar binnen en haalde heel fraai uit. Lars Unnerstall kon alleen maar kijken hoe de bal tegen de touwen vloog: 1-0. De sfeer in Breda werd er alleen maar beter op.

Het had alles te maken met de 2-0, die kort na de openingstreffer ook volgde. Een voorzet van Boy Kemper vloog weliswaar over Van Hooijdonk heen, maar bij de tweede paal wist Elías Már Ómarsson knap binnen te schieten: 2-0.

Het was aan Unnerstall te danken dat een derde treffer niet volgde, want de Duitser had een knap antwoord in huis toen Van Hooijdonk alleen op de doelman afliep. Via Sem Steijn en Bart van Rooij stelde Twente wel wat kansjes ertegenover, maar in de tweede helft moest het een stuk beter.

Via Michel Vlap kwam Twente al eens dicht bij de aansluitingstreffer, maar de 2-1 viel pas een kwartier voor het einde. Daan Rots kopte een hoekschop binnen en Twente kon dus op zoek naar een gelijkmaker.

Die leek al snel te vallen ook, toen Ricky van Wolfswinkel de bal na een dribbel én valpartij van Sayfallah Ltaief binnenschoot. De videoscheidsrechter kwam echter op de lijn en constateerde buitenspel. Geen 2-2, dus.

In het laatste kwartier, inclusief vijf minuten blessuretijd, viel de gelijkmaker ook niet. Het is een klein lichtpuntje voor Feyenoord, dat de vierde plek dus voorlopig toch behoudt. Ajax kan, mits het wint bij sc Heerenveen, de enige, grote winnaar van het weekend worden. PSV, FC Utrecht en AZ wisten dit weekeinde ook al niet te winnen.

NAC Breda klimt door de knappe overwinning weer naar het linkerrijtje. Het verrassend goed presterende elftal van Carl Hoefkens heeft reeds 25 punten verzameld, hetgeen goed is voor een zeer verdienstelijke negende plek.