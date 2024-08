FC Twente haalt Zweeds international als opvolger van vertrokken Robin Pröpper

Gustaf Lagerbielke gaat Robin Pröpper opvolgen bij FC Twente, zo meldt journalist Tijmen van Wissing namens RTV Oost. De Tukkers gaan de 24-jarige centrumverdediger huren van Celtic, dat vorige zomer nog 3,4 miljoen euro neertelde voor zijn diensten.

Lagerbielke wordt maandag medisch gekeurd in Enschede. Twente heeft geen optie tot koop bedongen, waardoor de rechtspoot na dit seizoen in principe terugkeert naar Celtic. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 2,5 miljoen euro.

Volgens Van Wissing waren ook KV Mechelen en sc Heerenveen in de race voor Lagerbielke, die kiest voor Europees perspectief. De Zweed kan zowel rechts als links in het centrum uit de voeten.

Lagerbielke beleefde vorig jaar een teleurstellend debuutseizoen bij Celtic. In totaal kwam hij slechts 576 speelminuten in actie, verdeeld over 10 optredens. Eenmaal wist Lagerbielke te scoren, tijdens de 2-1 zege op Feyenoord in de groepsfase van de Champions League.

Een optreden van Lagerbielke in De Kuip was echter illustrerend voor het debuutjaar van de mandekker bij Celtic. De 54-voudig landskampioen ging met 2-0 ten onder tegen Feyenoord, waarbij Lagerbielke met rood van het veld werd gestuurd.

Lagerbielke wordt de vijfde zomerse aanwinst van Twente, na Bart van Rooij, Bas Kuipers, Sam Lammers en Sayfallah Ltaief. Ook werd Belg Alec Van Hoorenbeeck definitief overgenomen van KV Mechelen.

Daartegenover staat het vertrek van Joshua Brenet, Alfons Sampsted, Pröpper, Gijs Smal, Myron Boadu en Naci Ünüvar. Twente gaf deze zomer tot dusver meer geld uit (5,9 miljoen euro) dan er binnenkwam (3,2 miljoen euro).