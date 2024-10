FC Twente-fan is een man van zijn woord en neemt na belofte tattoo van FC Twente-speler

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een FC Twente-supporter, die een man van zijn woord is.

Rutger Kattenpoel ging op de wedstrijddag van Manchester United – FC Twente viraal op sociale media, nadat hij in een interview met ESPN opvallend lovend was over Bart van Rooij. Toeval of niet: de 23-jarige back van de Tukkers speelde een paar uur later op Old Trafford de wedstrijd van zijn leven.

“Op dit moment is Van Rooij de enige die misschien een beetje mee zou kunnen bij Manchester United. Voor de rest is het echt te mager nog”, liet Kattenpoel optekenen voorafgaand aan de wedstrijd. Na het duel in Manchester zocht ESPN de fan weer op en beloofde hij een tatoeage van Van Rooij te nemen als die desbetreffende Instagram-post honderdduizend likes haalde.

De post, die inmiddels op 106 duizend likes staat, werd geliket door onder anderen Etienne Vaessen, Sem Steijn, Perr Schuurs, Quilindschy Hartman en Denzel Dumfries, waardoor Kattenpoel eraan moest geloven. Woensdagmiddag was het moment daar.