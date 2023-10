FC Twente denkt te winnen in Almelo, maar daar is dan supersub Sonnenberg

Zondag, 22 oktober 2023 om 16:27 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:17

FC Twente heeft zondag verzuimd om voor het eerst sinds 2014 te winnen op bezoek bij Heracles Almelo. De ploeg van Joseph Oosting stond lange tijd met 0-2 voor en leek op weg naar de achtste overwinning van het seizoen. Heracles toonde echter veerkracht en kwam in de slotfase knap langszij: 2-2. De net ingevallen verdediger Sven Sonnenberg was kort voor het einde de held van Almelo door de achterstand met zijn eerste balcontact weg te poetsen.

Heracles-trainer John Lammers kon in de derby geen beroep doen op verdediger Navajo Bakboord, die door ziekte al ontbrak op de afsluitende training en niet op tijd fit was voor een basisplek. Aan de kant van Twente moest Michel Vlap verstek laten gaan vanwege een enkelblessure, die hem naar verwachting een tijdje aan de kant houdt. Sem Steijn startte kort achter aanvalsleider Manfred Ugalde en de aanvoer vanaf de flanken moest komen van Mitchell van Bergen (links) en Daan Rots (rechts).

De eerder genoemde Rots brak al in de elfde minuut de ban voor Twente in Almelo. Heracles gooide verkeerd in, waardoor Ugalde kon onderscheppen en direct Rots wist te bereiken. De vleugelaanvaller schoot vervolgens raak in de linkerbenedenhoek: 0-1. Heracles keek na ruim een half uur spelen tegen een 0-2 achterstand aan: Ugalde trapte nog langs de bal na een voorzet vanaf rechts van Alfons Sampsted, maar de alerte Steijn achter hem deed dat niet. De vreugde was groot bij Twente en de dolgelukkige meegereisde fans in het uitvak. Diezelfde Steijn schoot kort daarna maar net naast, waardoor Heracles in leven bleef.

Heracles rechtte de rug en was via Anas Ouahim (op de paal) en de ingevallen Mario Engels dicht bij de aansluitingstreffer in de beginfase van de tweede helft. Bij Twente, dat de 0-2 voorsprong koesterde, moest Van Bergen de strijd na een uur staken met een blessure. Younes Taha loste hem af, terwijl Carel Eiting Mathias Kjølø verving. De Heracles-storm leek te gaan liggen, totdat Engels de bal twintig minuten voor tijd knap binnenwerkte: 1-2. Het was het begin van de comeback van de thuisclub.

De ingevallen Eiting verzuimde om in de 87ste minuut en alleen voor doelman Michael Brouwer de wedstrijd in het slot te gooien, wat Twente duur kwam te staan. De eveneens ingevallen Abdenego Nankishi gaf na een goede individuele actie voor op Sonnenberg, die als gelegenheidsspits voor open doel binnenschoot: 2-2. Vreugde bij Heracles, dat alsnog een punt pakte in de derby. Twente laat na om de derde plaats over te nemen van Feyenoord.