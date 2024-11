FC Twente deelt zestien stadionverboden uit aan supporters na wangedrag tegen Lazio

FC Twente heeft zestien supporters een stadionverbod gegeven na aanleiding van het racistische en discriminerende gedrag tijdens het Europa League-duel tegen Lazio op 24 oktober. De club krijgt van de UEFA zelf een boete opgelegd en moet vier vakken sluiten voor het volgende Europese thuisduel tegen Union Sint-Gillis.

Loum Tchaouna van Lazio werd in de slotminuten gewisseld en raakte daarbij zichtbaar overstuur door geluiden die hij hoorde vanaf de tribune in Enschede. Lazio-trainer Marco Baroni bevestigde al snel dat het ging om een racistisch incident. "Ik wil er verder geen woorden aan vuilmaken. Ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd", aldus Baroni.

Het wisselmoment van Tchaouna kwam na afloop ter sprake bij Ziggo Sport. "Loum Tchaouna meent racistisch te zijn bejegend door het Twente-publiek", aldus Hélène Hendriks. "Als hij dat gehoord heeft, is het uiteraard ook terecht dat hij zo reageert."

Eerder kwam al naar buiten dat de UEFA Twente een straf had opgelegd. Bij de komende thuiswedstrijd in de Europa League tegen Union Saint-Gills moet naar aanleiding van racistische en discriminerende uitingen een deel van de Vak-P-tribune gesloten blijven en mogen daar geen supporters naar binnen.

Daarnaast krijgt Twente voor onder meer ook het gooien van drinkbekers en een getoond spandoek een boete van € 83.125 opgelegd, liet de UEFA weten. De club heeft inmiddels zestien daders opgespoord en een stadionverbod op gelegd.

“De afgelopen weken hebben we zestien personen in beeld gekregen die zich tijdens de wedstrijd tegen Lazio in woord en gebaar mogelijk schuldig hebben gemaakt aan racistische en discriminerende uitingen. Zij hebben per direct een lokaal stadionverbod gekregen en binnenkort oordeelt de gedragscommissie over deze zaken”, schrijft algemeen directeur Dominique Scholten op de website.

“Het onderzoek loopt nog en we sluiten niet uit dat we meer supporters in beeld krijgen. De boete van de UEFA is aanzienlijk en ook de extra kosten, doordat vier vakken leeg moeten blijven bij de eerstvolgende Europese thuiswedstrijd, zijn hoog. We stellen alles in het werk om de schade op de daders te verhalen”, laat de club weten.