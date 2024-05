Pak 50x je inzet als FC Twente zondag wint van PEC Zwolle!

Voor FC Twente staat de laatste competitiewedstrijd voor de deur. Het seizoen wordt door de Tukkers afgesloten met een bezoek aan PEC Zwolle. Win vijftig keer je inzet bij winst van FC Twente. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken.

Als Twente wint in Zwolle, dan is de derde plaats en kwalificatie voor de Champions League definitief binnen voor de ploeg van trainer Joseph Oosting. De generale was in ieder geval uitstekend, want FC Volendam werd vorige week in een galavoorstelling met 7-2 verslagen.

Wint FC Twente van PEC Zwolle? Win vijftig keer je inzet bij winst van FC Twente. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 49 euro winst kan pakken! Deze UniBoost is te spelen voor nieuwe klanten van 24 jaar en ouder.

Nummer twaalf PEC Zwolle kan het seizoen nog eindigen op de tiende plek. Dan dient zeker te worden gewonnen van Twente. De Zwollenaren leken vorige week te winnen van laagvlieger RKC Waalwijk, maar in de slotfase verdween de 0-1 voorsprong als sneeuw voor de zon voor de middenmoter.

Zie jij FC Twente winnen van PEC Zwolle? Profiteer van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+

