FC Twente dankt scheidsrechter Stegemann en houdt Europees avontuur levend in Zweden

FC Twente heeft donderdagavond zijn Europese avontuur in leven weten te houden. De ploeg van Joseph Oosting boekte mede dankzij twee makkelijk gegeven penalty's door de Duitse scheidsrechter Sascha Stegemann (benut door respectievelijk Sem Steijn en Ricky van Wolfswinkel) een zwaarbevochten 2-3 zege op Malmö FF. Twente komt daardoor op zeven punten in de Europa League en zou met een overwinning in het laatste duel (thuis tegen Besiktas) nog in de top 24 kunnen komen.

Max Bruns en Sayfallah Ltaief kregen de kans in de basis bij Twente. Het tweetal kreeg van Oosting de voorkeur boven respectievelijk Alec Van Hoorenbeeck en Mathias Kjølø. Youri Regeer, die op weg is naar Ajax, was er niet bij, net als de geblesseerden Sam Lammers en Mees Hilgers.

Al in de eerste minuut brak Erik Botheim door in het strafschopgebied van FC Twente, maar een uitstekende redding voorkwam dat de aanvaller van Malmö vanuit een lastige hoek kon scoren. De eerste dreiging van Twente volgde in de 23ste minuut, toen Sem Steijn op vier meter van het doel aan de bal kon komen, maar in de drukte niet tot een schot kwam. Twintig seconden later deed Steijn alsnog de eerste doelpoging namens de Tukkers, maar zijn schot ging ver over.

Twente bleef in die fase aandringen en kreeg in de 28ste minuut een penalty, toen Daan Rots van de sokken werd gelopen door Gabriel Busanello. Steijn ging achter de bal staan en maakte koelbloedig zijn eerste Europese doelpunt van het seizoen: 0-1.

Binnen vijf minuten kwam Malmö terug op gelijke hoogte. Een afstandsschot van Lasse Berg Johnsen werd half gekraakt door Steijn, die in de baan van het schot sprong, en kreeg daardoor een gigantische boog, waardoor Lars Unnerstall kansloos was: 1-1.

Twente had ook in de beginfase van de tweede helft het initiatief, maar creëerde bar weinig. Na een uur spelen werden de Tukkers een handje geholpen door de scheidsrechter, die door de VAR naar de zijlijn werd gehaald. Daar zag de Duitse arbiter hoe Michal Sadílek heel licht werd vastgepakt door Otto Rosengren, waarvoor de Duitser een makkelijk gegeven penalty toekende. Ditmaal schoot Van Wolfswinkel van elf meter raak: 1-2.

Twente vergrootte de marge drie minuten later via een hoekschop van Sadílek, die door Gustaf Lagerbielke in alle vrijheid werd binnengekopt: 1-3. Twente zat op rozen, maar liet Malmö in de slotfase terugkomen. Een lange bal van achteruit werd slecht verwerkt door met name Max Bruns, waardoor Anders Christiansen uiteindelijk simpel kon inschieten: 2-3. Twente moest daardoor nog ruim een kwartier overleven en slaagde daar in zonder echte kansen weg te geven aan de Zweden.