FC Twente breekt in blessuretijd harten van RKC Waalwijk, dat leek te gaan stunten

Na acht opeenvolgende nederlagen is RKC Waalwijk er zaterdag eindelijk in geslaagd om een punt te pakken in de Eredivisie. De hekkensluiter leek op weg naar een stunt tegen FC Twente, dat echter in de blessuretijd op 2-2 kwam. RKC staat ondanks het verdienstelijke gelijkspel nog wel steeds onderaan de ranglijst.

Er was zichtbaar verdriet bij Ricky van Wolfswinkel tijdens de minuut stilte voor zijn onlangs overleden schoonvader Johan Neeskens. Als een soort eerbetoon opende Twente al snel de score: De ongedekte Eredivisie-topscorer Sem Steijn tekende voor zijn achtste doelpunt van dit seizoen.

RKC ging niet bij de pakken neerzitten en trok de stand ruim tien minuten later gelijk. Richonell Margaret schoot raak uit een afgemeten voorzet van Daouda Weidmann: 1-1. Kort voor rust vloog een voorzet van Bart van Rooij vanaf rechts nog tegen de paal. De goede start van het duel leek alweer verdwenen bij de bezoekers, die slecht aan de tweede helft begonnen.

Lars Unnerstall, die twee weken geleden ook al in de fout ging tegen Feyenoord, blunderde tegen RKC opnieuw. Een verkeerde uittrap van de Duitse doelman kwam terecht bij Silvester van der Water, die het buitenkansje met beide handen aangreep: 2-1. Grote vreugde bij RKC en boosheid en teleurstelling bij Unnerstall.

Twente richtte zich op en was via Mitchell van Bergen dicht bij een snelle gelijkmaker. Doelman Yanick van Osch lette echter goed op en zorgde ervoor dat RKC op voorsprong bleef. Joseph Oosting greep in bij de Tukkers en stuurde Carel Eiting het Waalwijkse veld in. Michel Vlap was degene die plaats moest maken.

Steijn nam Twente op sleeptouw en zorgde na 65 minuten voor chaos in de RKC-defensie, ware het niet dat Van Osch wederom redding bracht. Ondertussen tikte de tijd weg in het nadeel van Twente, al was inmiddels ook duidelijk geworden dat RKC in aanvallend opzicht steeds minder een vuist kon maken.

Van Wolfswinkel zag een bal op het dak van het doel verdwijnen en een kopbal van Mees Hilgers van dichtbij trof de paal. Twente bleef het doel van RKC, waar Mohamed Ihattaren nog inviel, tot de laatste seconde bestormen en werd daarvoor beloond in de toegevoegde tijd. Eiting kopte vanuit een corner raak en wist daarmee een smadelijke nederlaag voor Twente te voorkomen. Grote teleurstelling voor RKC, dat ook een beetje trots kan zijn.