FC Transfervrij: dit elftal aan sterren gaat op zoek naar een nieuwe club

De winterse transferperiode was dit jaar relatief rustig, wat vaak een voorbode is voor een drukke transferzomer. Clubs kunnen deels voorselecteren door spelers met een aflopend contract te strikken. Voetbalzone zocht uit welke sterren op zoek gaan naar een nieuwe club en stelde een waanzinnig elftal plus reservelijst op. De doelman is zelfs al direct op te pikken!

Keeper: David de Gea (clubloos)

Doelman David de Gea (33) is al sinds 1 juli 2023 transfervrij, toen zijn lucratieve contract bij Manchester United ten einde kwam. De 45-voudig international van het Spaanse elftal werd sindsdien aan diverse Europese topclubs gelinkt, maar tekende nog nergens. Volgensbekijkt FC Barcelona momenteel de mogelijkheid om het keepersgilde uit te breiden met de clubloze De Gea.

Centrale verdediger:Joël Matip (Liverpool)

Het lijkt erop dat Liverpool het aflopende contract van de 32-jarige Joël Matip niet gaat verlengen. Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano zijnreeds op zoek naar een vervanger. Zodoende neemt Matip komende zomer na acht seizoenen afscheid van Liverpool. Tot dusver speelde de Afrikaanse mandekker al 201 officiële wedstrijden voor de club, met wie hij onder meer beslag wist te leggen op de Champions League (2018/19) én Premier League (2019/20).

Centrale verdediger: Sergio Ramos (Sevilla)

Sergio Ramos (37) heeft van zijn jeugdliefde Sevilla de kans gekregen om zijn aflopende contract te verlengen, maar moet de definitieve beslissing nog nemen. Verder is het Spaanse boegbeeld zeer in trek bij clubs uit de Saudi Pro League en Major League Soccer. Kiest Ramos voor de sportieve uitdaging of gaat hij nog één keer cashen? Die keuze is aan hemzelf!

Sevilla heeft Sergio Ramos een nieuwe aanbieding gedaan.

Centrale verdediger: Mario Hermoso (Atlético Madrid)

De naam van Atlético Madrid-verdediger Mario Hermoso is de supporters van Feyenoord helaas niet onbekend. De linksbenige verdediger was dit seizoen trefzeker namens de Madrilenen tijdens een 1-3 Champions League-zege in De Kuip. Barcelona, dat regelmatig wordt gelinkt aan transfervrije spelers, ziet de komst van de 26-jarige Hermoso wel zitten. Het is echter nog de vraag of de Spaans international openstaat voor een binnenlandse transfer in LaLiga.

Rechtermiddenvelder: Piotr Zielinski (Napoli)

De 29-jarige Piotr Zielinski is voor de gelegenheid op de flanken geposteerd. In Italië zingen hardnekkige geruchten rond dat hij na dit seizoen de gevoelige overstap maakt van Napoli naar Internazionale. Ook Romano deelde dat nieuws al middels zijn kenmerkende ‘here we go’, maar beide clubs hebben nog geen melding gemaakt. Toch lijkt het er sterk op dat de toekomst van Zielinski in Milaan ligt. Daarvoor hoopt de middenvelder met Polen actief te zijn op het EK, al is zijn land nog afhankelijk van de play-offs deze maand.

Centrale middenvelder: Toni Kroos (Real Madrid)

Blijft hij wel of blijft hij niet? Het is de grote vraag die speelt rondom Real Madrid-middenvelder Toni Kroos. Dewil dolgraag nog een seizoen verder met de 34-jarige controleur, al laat de lang dienende Duitser zijn werkgever voorlopig nog in de wachtkamer. Volgens Romano heeft de clubleiding van Real Madrid wel vertrouwen in een goede uitkomst.

Toni Kroos keert komende zomer speciaal voor het EK terug in het Duitse elftal.

Centrale middenvelder: Luka Modric (Real Madrid)

Naast die van Kroos is ook de toekomst van Luka Modric (38) onzeker. Real Madrid en de Kroatische legende twijfelen of ze langer met elkaar door moeten. Hoewel Modric en zijn familie gelukkig zijn in de Spaanse hoofdstad, is de middenvelder niet blij met zijn nieuwe rol in Estadio Santiago Bernabéu. De rechtspoot zit vaker op de bank dan hem lief is, waardoor er na twaalf prachtige jaren mogelijk een einde komt aan het huwelijk tussen Modric en Real Madrid.

Linkermiddenvelder: Leonardo Spinazzola (AS Roma)

De dertigjarige Leonardo Spinazzola gaat AS Roma komende zomer na vijf seizoenen verlaten. Als Italiaans international speelde de rechtspoot in 2021 een indrukwekkend EK, waarmee hij bijdroeg aan de eindzege van/ Gezien zijn leeftijd lijkt Spinazzola klaar om nog jarenlang de flanken te bestormen. Juventus wil hem graag transfervrij inlijven, al is de Italiaan ook populair bij diverse clubs uit andere topcompetities.

Rechtsbuiten:Ángel Di María (Benfica)

De 36-jarige Ángel Di María heeft komende zomer meerdere opties. De Argentijns international kan, indien de optie in zijn contract wordt gelicht, nog een extra seizoen bij Benfica blijven. Toch hopen clubs over de hele wereld dat hij voor een nieuwe uitdaging kiest. Zo valt de naam van Di María regelmatig in het Midden-Oosten, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. De tijd zal het leren.

Spits: Anthony Martial (Manchester United)

De pas 28-jarige Anthony Martial heeft de torenhoge verwachtingen bij Manchester United, mede door blessureleed, nooit echt kunnen waarmaken. De vraag is nu waar de dertigvoudig international vanzijn carrière zal vervolgen. Martial speelde sinds 2015 liefst 317 wedstrijden namens Manchester United, waarin hij goed was voor 90 doelpunten en 55 assists.

Linksbuiten: Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

Bijna iedereen is er zeker van dat Kylian Mbappé (25) komend seizoen het maagdelijk wit van Real Madrid gaat dragen, maar de handtekeningen zijn nog niet gezet. Duidelijk is dat de Franse superster Paris Saint-Germain na zeven dienstjaren en vele doelpunten gaat verlaten. In een eerder stadium werd Mbappé ook gelinkt aan clubs uit de Premier League, maar zijn toekomst lijkt te liggen in Spanje.

Iedereen verwacht dat Mbappé voor zijn droomclub Real Madrid gaat spelen.

VZ’s FC Transfervrij:

De Gea; Ramos, Matip, Hermoso; Zielinski, Kroos, Modric, Spinazzola; Di María, Martial, Mbappé.

Reservelijst FC Transfervrij:

Alex Meret (Napoli), Koen Casteels (VfL Wolfsburg); Lucas Vázquez (Real Madrid), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Nacho Fernández (Real Madrid), Marcos Alonso (Barcelona); Wilfred Ndidi (Leicester City), Axel Witsel (Atlético Madrid), Jorginho (Arsenal), Guido Rodríguez (Real Betis), Koke (Atlético Madrid), Adrien Rabiot (Juventus), Daichi Kamada (Lazio), Thiago (Liverpool), Marco Reus (Borussia Dortmund); Felipe Anderson (Lazio), Rafa (Benfica), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Kelechi Iheanacio (Leicester City), Olivier Giroud (AC Milan).