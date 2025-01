FC Transfervrij: 23 topspelers die in gesprek kunnen met geïnteresseerde clubs

Hoewel de winterse transferperiode pas net is begonnen, kijken sommige clubs al verder dan dat. Sinds 1 januari mogen spelers met een aflopend contract namelijk onderhandelen met geïnteresseerde partijen. Deze gesprekken betreft een transfervrije overgang komende zomer. Voetbalzone licht de meest interessante topspelers uit!

Arne Slot en Vincent Kompany moeten zich het meest zorgen maken over de selectie van FC Transfervrij. Met Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Mohamed Salah en Leroy Sané dreigen Bayern München en Liverpool een aantal absolute wereldsterren te verliezen.

Op het middenveld staan twee grote namen van Manchester City. Het is allesbehalve zeker dat Kevin De Bruyne zich ook komend seizoen een Citizen mag noemen. De Belgische middenvelder wordt steeds vaker gelinkt aan lucratieve avonturen buiten Europa.

Spits Cristiano Ronaldo wil volgens CNN Portugal aan het einde van deze maand duidelijkheid hebben over zijn toekomst bij Al-Nassr. In Saudi-Arabië smult men van de geruchten over een pikante overstap naar Al-Hilal.

LOSC Lille lijkt eveneens een grote verliezer te worden. Angel Gomes (24) en Jonathan David (24) beschikken beiden over een aflopend contract, waardoor de Franse club vermoedelijk kan fluiten naar tientallen miljoenen.

FC Transfervrij: Walter Benítez (PSV); Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen), Virgil van Dijk (Liverpool), Alphonso Davies (Bayern München); Joshua Kimmich (Bayern München), Kevin De Bruyne (Manchester City), Ilkay Gündogan (Manchester City); Mohamed Salah (Liverpool), Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) en Leroy Sané (Bayern München).

Reservebank FC Transfervrij: Rui Patrício (Atalanta); Mats Hummels (AS Roma), Iñigo Martínez (FC Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid); Luka Modric (Real Madrid), Mario Pasalic (Atalanta), Christian Eriksen (Manchester United), Angel Gomes (LOSC Lille); Jonathan David (LOSC Lille), Paulo Dybala (AS Roma), Dominic Calvert-Lewin (Everton) en Alexandre Lacazette (Olympique Lyon).