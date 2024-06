FC Groningen versterkt zich met jongere broer van Eredivisie-smaakmaker

Brynjolfur Willumsson speelt de komende jaren voor FC Groningen, zo maakt de Trots van het Noorden donderdag bekend via de officiële kanalen. De 23-jarige spits, tweevoudig international van IJsland, komt over van het Noorse Kristiansund BK.

Willumsson heeft zich voor drie jaar aan Groningen verbonden, met een optie voor een extra jaar. De promovendus maakt naar verluidt slechts 75.000 euro over aan Kristiansund. Brynjolfur is het jongere broertje van Go Ahead Eagles-smaakmaker Willum Willumsson (25).

De 23-jarige IJslandse aanvaller, ook wel ‘Binni’ genoemd, tekent voor drie jaar in Euroborg, met een optie op nog een jaar.



Willumsson komt over van het Noorse Kristiansund BK. #dekleurenvanFCG — FC Groningen (@fcgroningen) June 27, 2024

Via de clubwebsite van Groningen reageert Willumsson op zijn transfer naar de Eredivisie. “Mede door mijn broer heb ik de laatste jaren veel Nederlands voetbal gekeken. Ik heb een goed beeld van de Eredivisie en het is een mooi niveau waarop spelers de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen.”

“Natuurlijk heb ik mijn broer gevraagd over FC Groningen. Hij bevestigde mijn beeld van de club. Een grote club, met een mooi stadion en fanatieke supporters. Ik ben ontzettend blij met deze stap en kijk er naar uit om in het groen-witte shirt te mogen spelen”, aldus Willumsson. Zijn oudere broer was afgelopen seizoen liefst zeven keer trefzeker in de Eredivisie.

Willumsson benoemt een bijkomend voordeel van zijn transfer naar Nederland. “Voor mijn ouders is het gemakkelijker. In Noorwegen moesten ze vaak een extra vlucht nemen om mij te zien voetballen en daarom kozen ze vaker voor Nederland. Nu hoeven ze die keuze niet te maken en datzelfde geldt voor vrienden.”

Willumsson kijkt uit naar zijn tijd bij Groningen. “Ik heb het gevoel dat ik hier een betere voetballer kan worden en ben onder de indruk van de faciliteiten en het stadion. Ik zal in Groningen met betere spelers gaan trainen en spelen. Een mooie uitdaging die ik graag aan ga en waar ik veel zin in heb.”

In de afgelopen drie jaar speelde Willumsson 83 officiële wedstrijden namens Kristiansund. Daarin was de IJslander goed voor 17 doelpunten en 15 assists. Willumsson kan net als zijn broer ook als aanvallende middenvelder uit de voeten. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 450.000 euro.

