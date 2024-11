FC Groningen spoelt forse nederlaag tegen PSV weg met winst op Willem II

Een geslaagde zaterdagavond voor FC Groningen in de Euroborg. De middenmoter won op eigen veld met 2-0 van het povere Willem II. Een welkome opsteker voor de noorderlingen na de 5-0 nederlaag tegen PSV van een week geleden. FC Groningen stijgt dankzij de overwinning naar de twaalfde plaats in de Eredivisie, Willem II staat met zestien punten één plaatsje hoger.

FC Groningen trok al snel het initiatief naar zich toe en de thuisclub bevond zich veelvuldig op de helft van Willem II. De grootste kans was na twintig minuten spelen te noteren, en kwam op naam van linksback Rob Nizet. Zijn inzet van tien meter afstand verdween net naast het doel van Etienne Vaessen.

De openingsgoal in de koude en niet geheel gevulde Euroborg viel na ruim een halfuur spelen. Thijs Oosting scoorde met een bekeken schuiver in de zestien tegen zijn oude werkgever. Thom van Bergen was in de slotfase van de eerste helft dicht bij de 2-0, maar de Groningse aanvaller stuitte op de alerte doelman Thomas Didillon-Hödl.

Een minieme voorsprong dus voor FC Groningen halverwege, waardoor Willem II hoop mocht blijven koesteren. De thuisspelende ploeg wilde de wedstrijd na rust juist in het slot gooien. Van Bergen probeerde het in de tamme beginfase na de hervatting met een lobje, maar diens inzet was te zwak. Na bijna een uur spelen in het hoge noorden viel de 2-0 voor FC Groningen alsnog.

Een voorzet van Stije Resink stuiterde door en belandde uiteindelijk in het doel, tot grote vreugde van de Groningen-familie. Het is het tweede doelpunt van de middenvelder van de Trots van het Noorden in 43 optredens. Willem II-trainer Peter Maes greep direct in en stuurde onder meer Jeremy Bokila en Patrick Joosten het veld in, in een poging om de spanning terug te brengen in Groningen.

Oosting bleef loeren op zijn tweede goal van de avond en was daar dichtbij, maar werd in kansrijke positie teruggefloten wegen buitenspel. Ondertussen tikte de tijd weg in het nadeel van Willem II, dat in de vorige speelronde in extremis een punt redde tegen rivaal NAC Breda (2-2), na een 0-2 achterstand.

FC Groningen hield eenvoudig stand in de slotfase en mag drie belangrijke punten bijschrijven in de Eredivisie. Het is overigens de eerste keer sinds februari 2021 dat de ploeg van trainer Dick Lukkien twee thuiswedstrijden op rij de nul weet te houden.