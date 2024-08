Het ongelukkige huwelijk tussen FC Groningen en Kevin van Veen komt mogelijk snel tot een einde. De interesse in de spits, die in de zomer van 2023 overkwam van Motherwell, is op gang gekomen en dat 'kan binnen enkele weleens leiden tot vuurwerk'.

Dat vertelt Art Langeler, technisch manager bij Groningen, aan RTV Noord. "Maar op dit moment is het nog niet meer dan een smeulende lont."

Welke clubs belangstelling tonen in Van Veen laat Langeler in het midden. Wel is bekend dat Groningen maar al te graag meewerkt aan een vertrek van de aanvaller.

Eredivisie RKC RKC 2024-08-17T19:00:00.000Z 21:00 FC Groningen GRO

Van Veen is namelijk op een tamelijk dood spoor beland bij de promovendus. Een jaar na zijn komst is zijn situatie in de Euroborg dusdanig uitzichtloos, dat hij zelfs moet meetrainen met de beloften van Groningen.

De inmiddels 33-jarige Van Veen werd in de zomer van 2023 met hoge verwachtingen gepresenteerd aan de hunkerende Groningen-fans. Met vijf goals in een half seizoen wist de centrumaanvaller het niet waar te maken. Bovendien paste hij allerminst in de door trainer Dick Lukkien beoogde speelstijl.

In januari werd Van Veen daarom verhuurd aan Kilmarnock. Terug in Schotland wilde het voor hem echter ook niet vlotten. Dertien optredens, waarvan slechts één als basisspeler, leverden nul doelpunten en één assist op.

Inmiddels is Van Veen dus teruggekeerd bij de Trots van het Noorden, maar op een nieuwe kans hoeft hij niet te rekenen. Groningen werkt, vooral vanwege zijn forse salaris, graag mee aan een vertrek van de Eindhovenaar.