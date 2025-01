FC Groningen handelt adequaat en doet zaken met AZ

Dave Kwakman maakt het seizoen af bij FC Groningen. De twintigjarige middenvelder komt op huurbasis een half jaar over van AZ, zo communiceren beide clubs maandagochtend.

Naar verluidt is er geen koopoptie betrokken in de deal. In de zomer keert Kwakman dus zo goed als zeker terug in Alkmaar.

De geboren Volendammer komt bij AZ niet in aanmerking voor een prominente rol in de hoofdmacht. Hij kwam dit seizoen pas tien keer in actie namens de ploeg van Maarten Martens, waarvan zevenmaal als invaller.

De meeste minuten maakte Kwakman dit seizoen als speler van Jong AZ. In tien wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie, allemaal als basisklant, was hij goed voor twee assists.

In Groningen is Kwakman de tijdelijke opvolger van Joey Pelupessy. De ervaren controleur tekende afgelopen weekeinde bij Lommel SK op het tweede niveau van België.

Met nul basisplekken in de eerste negentien speelrondes met Groningen was het niet verrassend dat Pelupessy zijn heil elders gaat zoeken. In de persoon van Kwakman heeft de Trots van het Noorden snel gehandeld en een vervanger gestrikt.

Voor Groningen is de middenvelder de tweede winteraanwinst. Eerder kwam Mats Seuntjens transfervrij over van CD Castellón, waar hij op een zijspoor was beland.