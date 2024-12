FC Groningen en PEC Zwolle trappen voetbalzondag af met doelpuntloze remise

FC Groningen en PEC Zwolle hebben elkaar zondagmiddag in evenwicht gehouden. In de Euroborg vielen er geen treffers: 0-0. Zodoende blijven de nummer 12 en nummer 13 in ieder geval voorlopig nog even op dezelfde plek staan op de Eredivisie-ranglijst.

Dick Lukkien voerde in zijn basisopstelling geen wijzigingen door ten opzichte van het met 2-0 gewonnen duel tegen Willem II. Aan de kant van de bezoekers ontbrak Younes Namli, die met een blessure kampt. Ody Velanas was zijn vervanger in de Euroborg.

Thijs Oosting kreeg al na twintig seconden een prima kans, maar kreeg zijn bal niet tegen een voorzet van Luciano Valente. Diezelfde Oosting kopte een kwartier later op doel, maar zag PEC-doelman Jasper Schendelaar een antwoord in huis hebben.

Velanas ondernam namens de bezoekers de eerste doelpoging. Zijn inzet eindigde echter op de vuisten van Etienne Vaessen, die opgelucht kon ademhalen toen Anselmo García MacNulty even later zijn kopbal naast het doel zag vliegen.

Na rust leek de betrekkelijk saaie pot opengebroken te worden, maar door het doelpunt van Dylan Vente ging een streep en dus bleef de brilstand op het scorebord staan. Kansen voor Oosting en Leandro Bacuna leverden nadien ook geen treffer op.

Vaessen had na een snelle counter van de bezoekers een goede ingreep in huis op de inzet van Velanas. In de slotminuut kreeg Romano Postema nog een enorme kans om tóch een late overwinning uit het vuur te slepen, maar hij kreeg de bal niet langs Schendelaar.

Zodoende vielen er geen doelpunten en pakte geen van de ploegen een driepunter. Met het puntje schieten beide teams, de respectievelijk nummer dertien en nummer twaalf, weinig op.