FC Groningen betaalt 1 miljoen euro en heeft met Thijs Oosting derde zomeraanwinst binnen

Thijs Oosting speelt de komende jaren voor FC Groningen, zo maakt de Trots van het Noorden bekend via de officiële kanalen. Naar verluidt maakt de promovendus een gelimiteerde transfersom van 1 miljoen euro over naar Willem II, dat als kampioen van de Keuken Kampioen Divisie komend seizoen ook weer actief is in de Eredivisie. Oosting gaat spelen met rugnummer 25.

De 24-jarige Oosting heeft getekend voor drie seizoenen, plus nog een optiejaar. De multi-inzetbare linkspoot, zoon van FC Twente-trainer Joseph Oosting, kijkt uit naar zijn dienstverband in Groningen. “Ik ben hartstikke blij met deze stap naar FC Groningen. De bijnaam is niet voor niets de Trots van het Noorden en ik kom hier redelijk uit de buurt dus dan is het heel mooi om voor deze club te mogen spelen.”

De 24-jarige multifunctionele aanvaller komt over van Willem II, en tekent voor 3 jaar in Euroborg, met een optie op nog een jaar.

“Ik werd direct enthousiast toen de interesse op gang kwam. De gesprekken met onder andere de trainer gaven me een goed gevoel. FC Groningen heeft een speelstijl die mij goed past dus ik heb het gevoel dat het een goede match is”, aldus Oosting op de clubwebsite van Groningen.

De Drentse jeugdinternational sluit per direct aan bij de selectie van trainer Dick Lukkien. Eerder mocht de 52-jarige oefenmeester doelman Etienne Vaessen en middenvelder Brynjolfur Willumsson verwelkomen. Daartegenover staat het vertrek van verdediger Nick Bakker. Groningen opent het Eredivisie-seizoen op vrijdagavond 9 augustus met een thuiswedstrijd tegen NAC Breda.

Voor Willem II is er na het vertrek van Oosting werk aan de winkel. De Tilburgers wisten enkel doelman Thomas Didillon (Cercle Brugge) vast te leggen, terwijl naast Oosting onder meer Freek Heerkens (gestopt), Matthias Verreth (transfervrij naar Brescia), Jesse Bosch (clubloos), Michael de Leeuw (transfervrij naar SC Cambuur) en Max Svensson (clubloos) zijn vertrokken.

Huurling Jeredy Hilterman is teruggekeerd naar Almere City, maar die club heeft hij vanwege het einde van zijn contract achter zich gelaten. Voetbal International meldde maandag dat de 26-jarige spits naar Duitsland vertrekt.

Hilterman, die in het afgelopen seizoen zestien keer trefzeker was namens Willem II, gaat aan de slag bij Arminia Bielefeld op het derde niveau van Duitsland. Dinsdagochtend werd hij gepresenteerd.





Auf eine erfolgreiche Zeit in Schwarz-Weiß-Blau!

