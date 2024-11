FC Groningen beëindigt dramatische reeks in eerste duel Steijn sinds terugkeer bij Sparta

FC Groningen is er zaterdag na negen wedstrijden zonder overwinning in de Eredivisie, en zes nederlagen op rij, eindelijk in geslaagd om te winnen. In de eigen Euroborg werd Sparta Rotterdam met 1-0 verslagen. Een tegenvallende start dus voor Maurice Steijn, die onlangs als hoofdtrainer terugkeerde op Het Kasteel en in Groningen voor het eerst als eindverantwoordelijk op de bank zat.

De beginfase in Groningen ging redelijk gelijk op, al leverde dat geen doelpunten op. Er was na 24 minuten tegenslag voor Sparta: Kayky moest door een blessure afhaken en hij werd vervangen door Mohamed Nassoh. Het was na een halfuur Groningen dat de ban brak. Na een verre ingooi en matig keeperswerk van Nick Olij kwam de bal bij de tweede paal terecht bij Romano Postema, die simpel zijn eerste goal van het seizoen liet noteren: 1-0.

Het was de eerste keer sinds 22 september dat Groningen in de Eredivisie op voorsprong kwam. Luciano Valente bracht het elftal van trainer Dick Lukkien destijds aan de leiding, om vervolgens lijdzaam toe te zien hoe sc Heerenveen alsnog met 2-1 won. In blessuretijd van de eerste helft gaf Wouter Prins nog een afgemeten voorzet, maar was er niemand bij Groningen om van dichtbij binnen te tikken.

Steijn liet Pelle Clement in de rust achter in de kleedkamer en koos voor Metinho als frisse kracht op het middenveld. Sparta had er echter moeite mee om aanvallend een vuist te maken, terwijl Groningen gokte op de snelheid voorin van Postema en de ingevallen Brynjólfur Willumsson. Doelpunten bleven echter uit, waardoor het spannend bleef in de frisse Euroborg.

In het laatste kwartier zocht Sparta nadrukkelijker de aanval en moest Groningen vaker achteruit. Doelman Etienne Vaessen moest handelend optreden bij een knal van afstand van invaller Nassoh. Ondertussen spoorde Steijn zijn ploeg aan om druk te blijven zetten op de Groningse defensie, die soms wankelde.

Lukkien koos er in de slotfase voor om Joey Pelupessy in te brengen, voor de moegestreden Valente. Aan de kant van Sparta kwam Shunsuke Mito het veld in als vervanger van Camiel Neghli. Beide trainers deden er dus alles aan om met een positief resultaat van het veld te stappen in de Euroborg.

Groningen hield tot het laatste fluitsignaal stand, al schoot invaller Charles-Andreas Brym nog net naast, en boekt de eerste overwinning in de Eredivisie sinds 17 augustus. Voor Sparta en Steijn dateert de laatste zege van 21 september, toen met 1-2 werd gewonnen bij hekkensluiter RKC Waalwijk.