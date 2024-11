FC Emmen ruim langs De Graafschap in KKD-topper; FC Volendam zet opmars voort

FC Emmen heeft maandagavond de Keuken Kampioen Divisie-topper tegen De Graafschap overtuigend gewonnen. Op De Oude Meerdijk won de nummer vier met 3-0 van de nummer twee. Ook nummer drie FC Volendam won, terwijl Helmond Sport tegen ADO Den Haag ook eindelijk weer eens een zege boekte.

FC Emmen - De Graafschap 3-0

Emmen kende in eigen huis een vliegende start, want al na tien minuten stond het 2-0. Jalen Hawkins scoorde na terugleggen van Fridolin Wagner, en Franck Evina tikte na een mislukte volley en een goede kapbeweging de tweede binnen. Na de rust ging Emmen vrolijk verder, want Julius Kade kon binnentikken na een goede actie van Kélian Nsona: 3-0. Dat was ook de eindstand. Door de zege passeert Emmen De Graafschap op de Keuken Kampioen Divisie-ranglijst.

FC Volendam - Jong Ajax 3-0

Volendam zette zijn opmars van de laatste weken thuis tegen Jong Ajax voort. Na ruim een kwartier opende Bilal Ould-Chikh de score, door naar binnen te gaan en via Dies Janse raak te schieten. Robert Mühren maakte er vlak voor rust 2-0 van, nadat Déron Payne de bal het zestienmetergebied in had gebracht. In de blessuretijd tekende Mühren, die eerder nog de lat had geraakt, met een rake penalty ook nog voor de 3-0. Door de zege staat Volendam nu tweede.

Helmond Sport - ADO Den Haag 2-1

Het seizoen begon nog zo mooi voor Helmond, maar de laatste weken waren de Brabanders bezig aan een vrije val. Tegen ADO werd er wel eindelijk weer een overwinning geboekt. Daryl van Mieghem opende de score na twintig minuten nog wel namens ADO, na een lage voorzet van Sekou Sylla. Twintig minuten voor tijd, nadat Joel Ideho nog de kruising had geraakt, stond het weer gelijk. Tobias Pachonik tikte de 1-1 binnen uit de rebound. Met een rake penalty vlak voor tijd bezorgde Anthony van den Hurk, die even later nog rood kreeg na een harde overtreding, Helmond weer eens een zege.

FC Dordrecht - TOP Oss 2-2

FC Dordrecht kwam op 2-0 via Devin Haen (benutte penalty) en Korede Osundina (op aangeven van Jaden Slory bij de tweede paal). Zo zat de thuisploeg op rozen, maar in het laatste kwartier ging het toch nog mis. Na een snelle uitbraak scoorde Abel Stensrud uit de rebound (2-1) en niet veel later werkte Joshua Zimmerman uit een voorzet van dichtbij de gelijkmaker binnen: 2-2.

Jong PSV – Jong AZ 2-1

Dantaye Gilbert zette Jong PSV al vroeg op voorsprong, na een goede actie naar binnen en een geplaatst schot in de verre hoek. Vlak voor rust trok Lequincio Zeefuik de stand weer gelijk, na balverlies van Enzo Geerts: 1-1. Met een schot in de verre hoek zorgde Tai Abed er tien minuten voor tijd voor dat de drie punten toch nog in Eindhoven bleven: 2-1.